Nashik Police Transfer: जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट! आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेरबदल

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील २७ पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत.

यात नव्याने जिल्ह्यात रुजू झालेल्या आठ पोलीस निरीक्षकांचाही समावेश आहे. बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी दिले आहेत. (Nashik Police Transfer change police officers in district Changes in background of upcoming Lok Sabha elections political)