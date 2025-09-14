Nitesh Karale: नितेश कराळे मास्तरांना पवारांच्या भेटीला पोलिस सोडेना, मास्तरांकडून फोनाफोनी सुरू

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या अधिवेशनासाठी नाशिकमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मोठी गर्दी जमली होती. पक्षाचे स्टार प्रचारक नितेश कराळे मास्तर यांना पवार यांच्या भेटीसाठी हॉटेल ट्रीटच्या गेटवर पोलिसांनी अडवल्याने त्यांना तब्बल 15 ते 20 मिनिटं ताटकळत उभे राहावे लागले. अखेर फोनाफोनी आणि प्रयत्नांनंतर त्यांना प्रवेश मिळाला. या घटनेने नाशिकमधील राजकीय वातावरणात चर्चेला उधाण आले आहे..Sharad Pawar : नाशिकमध्ये शरद पवार-सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा मोर्चा.कराळे मास्तरांना गेटवर प्रतीक्षाशरद पवार नाशिकमधील हॉटेल ट्रीट येथे थांबले असताना, त्यांच्या भेटीसाठी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांची मोठी गर्दी जमली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. यामुळे नितेश कराळे मास्तर यांना हॉटेलच्या गेटवर थांबावे लागले. कराळे यांनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव मोजक्याच व्यक्तींना प्रवेश देण्यात येत होता. अखेर 20 मिनिटांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना आत जाण्याची परवानगी मिळाली.नितेश कराळे मास्तर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे स्टार प्रचारक म्हणून ओळखले जातात. त्यांची भाषणं पक्षाच्या अनेक सभांमध्ये गाजली आहेत. त्यांच्या या प्रतीक्षेच्या घटनेने कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा रंगली..नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीच्या अधिवेशनाला उत्साहपूर्ण सुरुवातराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या अधिवेशनाला नाशिकमध्ये उत्साहपूर्ण वातावरणात सुरुवात झाली. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठी व्यासपीठावर विशेष पांढऱ्या रंगाची खुर्ची ठेवण्यात आली होती. या अधिवेशनात पवार यांनी पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि मान्यवर यांची मते जाणून घेतली. पक्षाच्या भविष्यातील रणनीती आणि कार्यकर्त्यांचे प्रश्न यावर चर्चा झाली. नाशिक पोलिस आयुक्तांनी देखील शरद पवार यांची भेट घेऊन सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून चर्चा केली..पवारांच्या भेटीला कार्यकर्त्यांचा उत्साहशरद पवार यांच्या नाशिक दौऱ्यामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. पक्षाच्या अधिवेशनासोबतच पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पवार यांच्या भेटीला येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि त्यांचा उत्साह नाशिकच्या राजकीय वातावरणाला अधिकच रंगत आणणारा ठरला..Nashik News : नाशिकमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र: भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना-मनसेचा भव्य मोर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.