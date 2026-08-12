Nashik: खड्ड्यांनी घेतला ६ जणांचा बळी, अधीक्षक अभियंत्यांना नोटीस; मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतल्यानंतर कारवाईला वेग

नाशिक: शहरातील खड्ड्यांच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कारवाईचा फास आणखी घट्ट केला आहे. बांधकाम विभागानंतर आता सार्वजनिक आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे..तीन दिवसांत लेखी खुलासा न दिल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई करून राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत खड्ड्यांमुळे सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खड्ड्यांचा आढावा घेतल्यानंतर कारवाईला वेग दिला आहे..Indigo विमानाचं हवेतच इंजिन बंद; २२४ जणांचा जीव टांगणीला, पुढच्या काही मिनिटांत घडलं थरारक. मंगळवारी (ता. ११) बांधकाम विभागातील पाच कार्यकारी अभियंता आणि २६ उपअभियंता, तर पाणीपुरवठा विभागातील चार कार्यकारी अभियंते अशा एकूण ३६ जणांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यात शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांचाही समावेश होता..Shiv Sena : “अरे ये ना...." सुप्रीम कोर्टाबाहेर दोन्ही शिवसेना नेत्यांमध्ये राडा, राऊत-म्हस्केंमध्ये जुंपली! अनिल देसाई तर... VIDEO पाहा.मंगळवारी पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता धारणकर यांना नोटीस मिळाल्याने आतापर्यंत कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या ३७ वर पोहोचली आहे. खड्ड्यांसाठी पाणीपुरवठा विभागही तेवढाच जबाबदार असताना आयुक्तांनी नोटीस दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.