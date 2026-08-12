नाशिक

Nashik: खड्ड्यांनी घेतला ६ जणांचा बळी, अधीक्षक अभियंत्यांना नोटीस; मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतल्यानंतर कारवाईला वेग

Nashik Pothole Crisis Triggers Action Against Officials: पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, तीन दिवसांत खुलासा न दिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: शहरातील खड्ड्यांच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कारवाईचा फास आणखी घट्ट केला आहे. बांधकाम विभागानंतर आता सार्वजनिक आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

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