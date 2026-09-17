नाशिक

Nashik Land Scam: 'टंकलेखनातील चूक' सांगत ९८ हजार चौ.मी. जमीन गायब? पीटीसीसमोरील ६२ एकर जमीन प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाचा खंडपीठात अहवाल

Nashik PTC Land Case Raises Questions Over 98000 Sq Meter Gap: टंकलेखनातील चूक दुरुस्तीच्या नावाखाली आदेशांमध्ये फेरबदल; ९८ हजार चौ.मी. अतिरिक्त जमीन गायब झाल्याचा जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून गंभीर आरोप, शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका
Nashik 62 Acre PTC Land Dispute District Report Flags ULC Order Changes And 98393 Sq Meter Difference In Land Records

Nashik 62 Acre PTC Land Dispute District Report Flags ULC Order Changes And 98393 Sq Meter Difference In Land Records

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : त्र्यंबक रोडवरील पीटीसीसमोरील ६२ एकर जमीन प्रकरणात नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यातून (यूएलसी) अतिरिक्त जमीन वाचविण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने आदेशांमध्ये फेरबदल करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून समोर आले आहे. टंकलेखनातील चूक दुरुस्तीच्या नावाखाली हजारो चौरसमीटर अतिरिक्त जमीन कमी दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

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