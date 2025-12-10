नाशिक

Nashik–Pune Railway : ‘नाशिक–पुणे रेल्वे संगमनेरमार्गेच!’ आमदार खताळांचे अधिवेशनात अनोखे आंदोलन

MLA Amol Khatal Protests Over Proposed Route Change : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा संगमनेर-आळेफाटा मार्ग बदलण्याच्या केंद्रीय घोषणेविरोधात आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान डोक्यावर फलक घेऊन अनोखे आंदोलन केले. संगमनेरमार्गेच रेल्वे व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
MLA Amol Khatal

MLA Amol Khatal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: ‘नाशिक–पुणे रेल्वे संगमनेरमार्गे गेलाच पाहिजे’, अशी ठाम भूमिका घेत आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादम्यान विधानभवनाबाहेर अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. डोक्यावर फलक धरून आंदोलन केले. त्यांचे निदर्शन सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
pune
maharashtra
economy
railway
sangamner
Development
Protest
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com