नाशिक

Nashik Pune Railway: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा तिढा कायम; काकोडकर समितीचा अभ्यास सुरू असतानाच ९५ हेक्टर जमीन संपादनाची अधिसूचना

Nashik Pune Railway Route Faces Fresh Land Acquisition Row: काकोडकर समितीचा अहवाल प्रलंबित असतानाच नाशिक रोड-शिर्डी दुहेरी मार्गासाठी ९५ हेक्टर भूसंपादनाची अधिसूचना; मूळ नाशिक-पुणे मार्गावर अनिश्चिततेचे सावट
Nashik Pune Railway Project Faces Fresh Confusion With 95 Hectares Land Acquisition Before Kakodkar Committee Report

Nashik Pune Railway Project Faces Fresh Confusion With 95 Hectares Land Acquisition Before Kakodkar Committee Report

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या मूळ मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक रोड-शिर्डी या ९५ किलोमीटरच्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राहता व कोपरगाव तालुक्यांतील आठ गावांमधील तब्बल ९५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भवितव्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
district
Nashik Pune railway projects
government land acquisition issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com