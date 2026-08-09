नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मूळ मार्गानेच करा; समृद्धीवर चक्काजाम; आंदोलक-पोलीस आमने-सामने

नाशिक पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मूळ मार्गानेच करावा या मागणीसाठी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. सिन्नर तालुक्यात गोंदे फाटा इथं आमदार सत्यजित तांबे यांच्या नेतृत्त्वाखाली समृद्धी महामार्गाजवळ आंदोलन केलं गेलं. आंदोलनावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी सत्यजीत तांबे यांना ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलकांनी समृद्धी महामार्गावर चक्काजाम आंदोलनाचा प्रयत्न केला. .हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गामुळे जुन्नरमधील नारायणगाव इथल्या जीएमआरटी दुर्बिणीला धोका निर्माण होत असल्याचं कारण देत नव्या मार्गाचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षणही केले आहे. यामुळे खेड, आंबेगाव जुन्नर संगमनेर आणि सिन्नरच्या नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.सिन्नर येथे आंदोलनस्थळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट सत्यजित तांबे यांना फोन केला. यावेळी सत्यजित तांबे यांनी 3 प्रमुख मागण्या लावून धरल्या. आत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीला कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ न देता 60 दिवसांत अंतिम अहवाल आला पाहिजे. समितीने फक्त तांत्रिक मुद्दे न तपासता, फक्त नफा तोट्याचे गणित न मांडता जनभावनेचा विचार केला पाहिजे. समितीने तालुक्या-तालुक्यात आणि गावागावात येऊन, जनसुनवाई / ग्रामसभा घेऊन जनभावना समजून घेतली पाहिजे. या तीनही मागण्या आम्हाला प्रशासनाकडून लेखी हव्यात, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतलीय..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शनिवारी रात्री फोनवरून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तर मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांनीही यावर सरकार ठोस पावलं उचलेल असं सांगितल्याचं आमदार सत्यजित तांबे यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.