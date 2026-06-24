नाशिक

Mumbai Agra Highway : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील 'या' कोंडीतून होणार कायमची सुटका! राणेनगरमध्ये नक्की काय बदलणार? पाहा महत्त्वाची अपडेट

Ranenagar parallel bridge project Nashik : राणेनगर बोगद्याजवळील समांतर पुलांचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच वाहतुकीसाठी खुले होणार आहे.
Mumbai Agra Highway traffic congestion solution

Mumbai Agra Highway traffic congestion solution

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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इंदिरानगर (नाशिक) : गेल्या वर्षभरापासून राणेनगर बोगद्याच्या दोन्ही बाजूंना सुरू असलेले समांतर पुलांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत हे पूल वाहतुकीसाठी खुले केले जातील, अशी माहिती प्रकल्प संचालक श्रीकांत ढगे यांनी दिली.

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