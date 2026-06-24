Mumbai Agra Highway : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील 'या' कोंडीतून होणार कायमची सुटका! राणेनगरमध्ये नक्की काय बदलणार? पाहा महत्त्वाची अपडेट

इंदिरानगर (नाशिक) : गेल्या वर्षभरापासून राणेनगर बोगद्याच्या दोन्ही बाजूंना सुरू असलेले समांतर पुलांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत हे पूल वाहतुकीसाठी खुले केले जातील, अशी माहिती प्रकल्प संचालक श्रीकांत ढगे यांनी दिली. .मुंबई आग्रा महामार्गावर (Mumbai Agra Highway traffic congestion solution) असलेल्या राणेनगर या भागात असलेल्या बोगद्याजवळ दररोज सकाळी व सायंकाळी दोन्ही बाजूने वाहतूक कोंडी होत होती. यामुळे नाशिककडून पाथर्डी फाटा आणि पाथर्डी फाट्याकडून मुंबई नाका भागाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना या कोंडीत फसावे लागत होते. मात्र, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार असून सध्या वासन नगर येथे टोयोटा शो रूम जवळ होणारी वाहतूक कोंडी देखील दूर होणार आहे..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.राणेनगर आणि इंदिरानगर येथील बोगद्यामध्ये वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या उद्देशाने माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी याठिकाणी समांतर पूल मंजूर करून आणले होता. यासाठी ४७ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला. याच निधीतून राणेनगर येथील या कामासोबतच इंदिरानगर बोगदा रुंदीकरण आणि तेथील समांतर पुलांचे काम सुरू आहे. राणेनगर बोगदा येथील प्रमुख उंचीच्या रॅम चे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे..सध्या जमिनीला जोडण्याच्या कामांनी गती घेतली आहे. समांतर पुलांमुळे पाथर्डी फाटा कडून मुंबई नाका कडे जाताना आणि परत येताना थेट जाणारी वाहने सरळ मार्गस्थ होणार असल्याने सिडको आणि इंदिरानगर भागातील अंतर्गत वाहतूक बोगद्यातून सुरळीतपणे आणि नियंत्रित होणार आहे..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.परिसरात शाळा असल्याने सकाळी आणि सायंकाळी हमखास कायमस्वरूपी येथे वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिक वर्षानुवर्षे सहन करत होते. मात्र आता हे काम पूर्ण होत आल्याने या समस्येतून कायमस्वरूपी सुटका होण्याचे अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. नियोजनानुसार काम पूर्ण झाले तर पुढील काही दिवसांत हे दोन्ही समांतर पूल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे शक्य होईल.-श्रीकांत ढगे, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.