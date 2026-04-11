Nashik Fraud Case : सबनीस साहेब म्हणून एरंडे मिरवायचा, लैंगिक शोषणासह नोकरीच्या आमिषानेही लाखोंचा गंडा

नाशिक : महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी अटक करण्यात आलेला रवींद्र एरंडे याचा आणखी एक धक्कादायक चेहरा समोर आला आहे. एरंडेने बेरोजगारांना (Ravindra Erande Scam) आदिवासी विभागात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून लाखोंची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, त्याने स्वतःची खरी ओळख लपवून 'राजेंद्र दयाराम सबनीस' या नावाने वावरत आदिवासी विभागातील अधिकारी असल्याचे भासविले..या प्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एरंडेच्या गुन्हेगारी कारवायांचा विस्तार अधिक खोलात जात असल्याचे समोर येत आहे..बनावट नियुक्तीपत्रमाधुरी मोहन चौधरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, मार्च ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान एरंडेने स्वतःला आदिवासी विकास भवन, नाशिक येथे उच्च पदावर कार्यरत असल्याचे सांगितले. त्याने केवळ तोंडी आश्वासने न देता बनावट नियुक्तिपत्र देत पीडितांचा विश्वास जिंकला. .दरम्यान, एरंडेला लैंगिक शोषण आणि अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर त्याचे फोटो व व्हिडिओ व्हायरल झाले. ते पाहूनच 'सबनीस साहेब' म्हणून ओळख असलेली व्यक्ती म्हणजेच एरंडे असल्याचे फिर्यादींना समजले. त्यानंतर त्यांनी सातपूर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..चौदा लाखांचा गंडाएरंडेने सुरुवातीला पीडित महिलेकडे पाच लाख रुपयांची मागणी केली, त्यांपैकी दोन लाख रुपये घेतले. त्यानंतर आणखी उमेदवार आणण्यास सांगितले. नोकरीच्या आशेने फिर्यादींनी आपल्या नातेवाइकांनाही यात सहभागी करून घेतले. एकूण दहा जणांकडून तब्बल १३ लाख ८० हजार रुपये उकळून एरंडेने फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे..फसवणूक झालेल्यांची नावेमाधुरी मोहन चौधरी, विशाल गुलाब साबळे, महेंद्र गुलाब साबळे, भूषण किशोर बहिरम, राहुल किशोर बहिरम, शुभम कुमार काळुराम कोकणी, साईनाथ पोपट चौरे, शीतल सचिन बहिरम, ज्ञानेश्वर जालम साबळे, अजय तानाजी बहिरम..'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला'नाशिकमध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाने आधीच संतापाची लाट उसळलेली असताना, मुख्य संशयित रवींद्र एरंडे याला पोलिसांनी अखेर ठणकावून उत्तर दिले. 'युनिट एक'ची सफर घडवताच एरंडेचा माज चक्क उतरला. पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडताना हात जोडून 'नाशिक जिल्हा हा कायद्याचा बालेकिल्ला आहे' अशी कबुली देण्याची वेळ त्याच्यावर आली.