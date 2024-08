Nashik Leopard News : भक्ष्याच्या शोधत विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची सुटका; कोंकणगाव-शिरसगाव शिवारातील घटना

कोकणगाव : कोंकणगाव शिरसगाव शिवारात भक्ष्याच्या शोधात विहिरीत पडलेल्या बिबट्यास क्रेनच्याच्या मदतीने पिंजरा सोडून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. येवला परिक्षेत्रातील वन विभागाने घटनास्थळी मदतकार्य करत बिबट्याची पाच तासाच्या अथक प्रयत्नांनंतर सुटका करत त्यास ताब्यात घेतले आहे. निफाड तालुक्यातील कादवा नदीकाठावरील वडाळी नजीक, शिरसगाव कोकणगाव या परिसरात बिबटे निघण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. (rescue of leopard that fell into well in search of prey )