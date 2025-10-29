नाशिक

Nashik News : नाशिक जिल्हा प्रशासनासमोर महसूल वसुलीचे मोठे आव्हान! यंदा उद्दिष्टात १७५ टक्क्यांची भरघोस वाढ

Government Sets ₹477 Crore Revenue Target for Nashik District : नाशिक जिल्ह्यासाठी शासनाने महसूल उद्दिष्टात तब्बल १७५ टक्क्यांची वाढ केली असून, प्रशासनाला मार्चअखेरीस ३५० कोटींपेक्षा अधिक महसूल वसुलीचे आव्हान आहे.
Revenue Target

Revenue Target

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी ४७७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. त्यात जमीन महसूलचे २२७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार, तसेच गौण खनिजच्या २५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात यंदा १७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Revenue Department
Target
Lands
Financial Year
Revenue
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com