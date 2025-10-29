Nashik News : नाशिक जिल्हा प्रशासनासमोर महसूल वसुलीचे मोठे आव्हान! यंदा उद्दिष्टात १७५ टक्क्यांची भरघोस वाढ

नाशिक: राज्य शासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी ४७७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. त्यात जमीन महसूलचे २२७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार, तसेच गौण खनिजच्या २५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात यंदा १७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. .राज्यस्तरावरून दरवर्षी साधारणत: ऑगस्टमध्ये जिल्हा प्रशासनांना महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते; पण यंदा सप्टेंबरअखेरीस उद्दिष्ट कळविण्यात आले आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात भरघोस वाढ केली गेली. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एकूण उद्दिष्ट २७३ कोटी ७३ लाख १० हजार रुपये इतके होते. त्यात जमीन महसूलचे ७३ कोटी १० लाख ६४ हजार, तर गौण खनिजचा २०० कोटींचा वाटा होता. .मार्चअखेरीस प्रशासनाने एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत जवळपास १५० टक्के वसुली केली होती. त्या तुलनेत चालू वर्षी आता शासनाने उद्दिष्टात थेट २०४ कोटी ११ लाख ५८ हजारांची वाढ केली आहे..शासनाने जिल्ह्याला नव्याने उद्दिष्ट देताना जमीन महसूलमध्ये ७३ कोटींवरून थेट २२७ कोटी ७५ लाख ६८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली; तर गौण खनिजचे उद्दिष्ट २०० कोटींहून २५० कोटी केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने २३ ऑक्टोबरपर्यंत १२७ कोटी ५४ लाख ६३ हजार रुपयांचा महसूल वसूल केला आहे. .एकूण वसुलीच्या तुलनेत हे प्रमाण २७ टक्के इतके आहे. त्यात जमीन महसूलचे ४८ कोटी ५२ लाख ११ हजार, तर गौण खनिजच्या ७९ कोटी दोन लाख ५२ हजार रुपयांचा समावेश असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..Solapur Politics:'साेलापुरात शिवसेना नसेल तर राष्ट्रवादी, माकपला सोबत घेऊ'; शिवसेनेच्या आघाडी न करण्यावर काँग्रेसची भूमिका...पाच महिन्यांत ३५० कोटींचे उद्दिष्टमागील चार वर्षांचा अनुभव पाहता जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वसुली केली आहे. पण, यंदा शासनाने उद्दिष्टात जवळपास १७५ टक्क्यांनी वाढ केली. ‘मार्च एन्ड’साठी अवघा पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. अशा परिस्थितीत उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाला ३५० कोटी २१ लाख पाच हजारांची वसुली करावी लागेल. मात्र, दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील. त्यामुळे चालू वर्षी उद्दिष्टपूर्ती होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.