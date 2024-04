Nashik News : साप्ताहिक सुटीच्‍या दिवशी परवानगी न घेता आपली ‘सर्व्हिस रिव्‍हॉल्व्हर’ घरी नेणाऱ्या अंमलदारावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. पोलिस आयुक्‍त संदीप कर्णिक यांनी या प्रकरणाच्‍या विभागीय चौकशीच्‍या आधारे पोलिस नाईक संजय अंबादास भोये यांना सक्‍तीची निवृत्ती दिली आहे. (Nashik Revolver taken home on holiday police forced to retire)