Crime News : नाशिकमध्ये कंटेनर चालकाला लुटणारी टोळी जेरबंद

नाशिक: रात्रीच्या वेळी कंटेनरला अडवून चालकाकडून रोकड लुटणाऱ्या टोळीस गुंडा विरोधी पथकाकडून शिताफीने अटक करण्यात आली. त्यात एका अल्पवयीन संशयिताचा समावेश आहे. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता..चेहडी येथील दारणा नदी पुलावर रविवारी (ता.७) पहाटे चारला रामविलास वर्मा कंटेनर (एम.एच ०४ एमआर ०९४८) घेऊन सातपूरहून अहिल्यानगरकडे जात होते. कंटेनर चेहडी परिसरात आला असता पाच संशयितांनी कंटेनर अडवून चालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. जिवे मारण्याची धमकी देत ५ हजार रोख आणि १ हजार स्कॅनरच्या माध्यमातून असे ६ हजार रुपये बळजबरीने लुटले. याप्रकरणी पोलिसांनी कंटेनर चालक यांची समजूत काढल्यानंतर नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्यात पोलिसांनी दोन महिला संशयितांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. तर तिघे मुख्य संशयित फरार होते. तपास सुरू असताना गुंडा विरोधी पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहिते यांना गुप्त माहिती मिळाली. यात पसार झालेले तिघे संशयित करंजकर नगर, जेलरोड परिसरात असल्याचे सांगितले. .पोलिसांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन पथक तयार करून संशयितांचा शोध घेतला असता त्यांना एका इमारतीच्या बांधकामस्थळी पत्र्याच्या शेडमध्ये संशयित प्रेम वसंत धाटे (वय २४), धीरज वसंत धाटे (वय २२, रा. जेलरोड, नाशिक रोड) तसेच एक अल्पवयीन अशा तिघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याने त्यांना नाशिक रोड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..Vadigodri Crime : सीआयडी पोलीस असल्याचे सांगुन अंगठी लंपास; वडिगोद्री येथे दिवसा ढवळ्या घडला प्रकार.पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर मोहिते यांच्या नेतृत्वात उपनिरीक्षक मलंग गुंजाळ, विजय सूर्यवंशी, सुनील आडके, प्रदीप ठाकरे, अक्षय गांगुर्डे, गणेश भागवत, राजेश राठोड, कल्पेश जाधव, दयानंद सोनवणे, घनश्याम महाले, महिला पोलिस कर्मचारी सुनीता कवडे यांनी ही कारवाई केली.