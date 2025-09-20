नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये कंटेनर चालकाला लुटणारी टोळी जेरबंद

Container Robbery on Nashik Road: Incident Details : कंटेनरला अडवून चालकाकडून रोकड लुटणाऱ्या टोळीस गुंडा विरोधी पथकाकडून शिताफीने अटक करण्यात आली. त्यात एका अल्पवयीन संशयिताचा समावेश आहे. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.
सकाळ वृत्तसेवा
