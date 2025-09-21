Crime News : नाशिक रोडला ५० लाख रुपयांची घरफोडी, टोळक्याने फ्लॅट फोडला

नाशिक रोड: उपनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दत्तमंदिर जवळील एका फ्लॅटमध्ये सुमारे ५० लाख रुपयांची घरफोडी झाल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. ३० ते ३५ महिला आणि १५ ते २० पुरुषांच्या टोळक्याने घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत सामानाची तोडफोड केली आणि रोकड, दागिने तसेच इतर ऐवजासह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लुटला..सीमा विलास कटारे (रा. फ्लॅट नं. ४०३, स्पेस ओरियन अपार्टमेंट, सानेगुरुजी नगर, दत्तमंदिर सिग्नल, नाशिक रोड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्या घराला कुलूप लावून बाहेर गेल्या असताना, संशयित कविता पवार, स्नेहल भालेराव, रौफ शेख आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या ३० ते ३५ महिला व १५ ते २० पुरुषांनी जबरदस्तीने घरात प्रवेश केला. .1.5 Crore Theft Delhi : दिड कोटींची दिल्लीत चोरी करून सांगलीत लपले, एका पुराव्यावर सगळं आलं बाहेर....या टोळीने घरातील सामानाची नासधूस करत काही सामान इमारतीच्या खाली आणून ठेवले. त्यानंतर मास्टर बेडरूममधील कपाटातून २५ लाख रुपयांची रोकड आणि फिर्यादीचे ४ लाख ५० हजार रुपयांचे (साधारणतः १५ ते १६ तोळे) स्त्रीधन तसेच मुलाचे सॅमसंग कंपनीचे दोन मोबाईल फोन असे एकूण सुमारे ३० लाख रुपयांचे साहित्य चोरून नेले. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सोनवणे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.