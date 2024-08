Ladki Bahin Yojana : 'केवायसी' साठी बँकांमध्ये रांग; नाशिकच्या ग्रामीण भागात असं आहे चित्र

For KYC, you have to queue in banks esakal

प्रकाश शेळके नांदूर शिंगोटे : गेल्या पंधरा ते वीस दिवसापासून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला वर्गाने मोठ्या प्रमाणावर ठीक ठिकाणी रांगेमध्ये उभे राहून तर काही ठिकाणी ऑनलाइन ॲपचा वापर करून माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती फॉर्म भरले मात्र त्यामध्ये बहुतांशी महिलांचे फॉर्म ही काही कागदपत्रांमुळे रिजेक्ट झाली तर गेल्या दोन दिवसापासून सोशल मीडियावर शासकीय पातळीवरून एक यादी प्रसिद्ध झाली आहे. (Rural ladki bahin yojana have to queue in banks for KYC )