Nashik News : नाशिकमध्ये सफाईचा ठेका वादाच्या भोवऱ्यात; निविदा प्रक्रियेवर तिसऱ्यांदा आक्षेप

नाशिक: शहरातील वाढती लोकसंख्या, आगामी सिंहस्थ तसेच मनुष्यबळाची कमतरतेमुळे आउटसोर्सिंगद्वारे स्वच्छता कर्मचारी पुरवठा करण्याच्या ठेक्याचे तीन भागात विभाजन केल्याने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याने एन. एच. पटेल या मक्तेदाराने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. यापूर्वी दोनदा या ठेक्याचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे..शहरातील प्रमुख रस्त्यांचा झाडलोट करण्यासाठी आउटसोर्सिंगद्वारे सफाईचे काम दिले जात आहे. २०२० मध्ये मे. वॉटरग्रेस कंपनीला काम मिळाले आहे. ३१ जुलै २०२३ ला ठेक्याची मुदत संपुष्टात आल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली. परंतु केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याने निविदा प्रक्रिया वादात सापडली. त्यानंतर पाच वर्षांसाठी ८७५ कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीसाठी १७६ कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु त्या प्रक्रियेतही मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याने वॉटरग्रेस कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. .त्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रियेत बदल करताना कर्मचारी संख्या वाढविली. पाच वर्षांसाठी १,१७५ कर्मचारी पुरवठा व २३७ कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेतही विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवल्याचा आरोप करतं न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ती निविदा प्रक्रियादेखील रद्द करण्यात आली. तिसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध करताना कालावधी व कर्मचारी संख्येत कपात करून १०३ कोटी रुपये ठेक्याची किंमत निश्चित करण्यात आली. परंतु या वेळी प्रशासनाकडून कामाचे तीन भागात विभाजन करण्यात आल्याने पटेल नामक व्यक्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे..Madhya Pradesh : इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले मध्य प्रदेश; CM मोहन यादव म्हणाले....न्यायालयाकडून आदेश नाहीन्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी अद्याप कुठलाच आदेश प्राप्त न झाल्याने प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे. दरम्यान तिसऱ्यांदा काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्टस् लि., ग्लोबल, लायन एजन्सीज व आर. अॅन्ड व्ही. इन्फ्रा या मक्तेदार कंपन्यांच्या चार निविदा प्राप्त झाल्या. निविदा समितीकडून छाननी होईल.