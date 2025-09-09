नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये सफाईचा ठेका वादाच्या भोवऱ्यात; निविदा प्रक्रियेवर तिसऱ्यांदा आक्षेप

High Court Petition Over Tender Irregularities : नाशिक महानगरपालिकेच्या स्वच्छता ठेक्यावरील वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला असून निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक: शहरातील वाढती लोकसंख्या, आगामी सिंहस्थ तसेच मनुष्यबळाची कमतरतेमुळे आउटसोर्सिंगद्वारे स्वच्छता कर्मचारी पुरवठा करण्याच्या ठेक्याचे तीन भागात विभाजन केल्याने केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याने एन. एच. पटेल या मक्तेदाराने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. यापूर्वी दोनदा या ठेक्याचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे.

