Car Accident: नवरात्रोत्सवाच्या बंदोबस्तावरून परतणाऱ्या पोलिसांच्या पथकाला कारची धडक; PSI चा मृत्यू, ११ हून अधिक जण गंभीर

नाशिक जिल्ह्यातील नांदुरी (सप्तशृंगगड) परिसरातील अभोणा चौफुलीजवळ भीषण अपघात घडला. नवरात्रोत्सवाचा बंदोबस्त पूर्ण करून परतणाऱ्या पोलिसांच्या पथकाला भरधाव कारने जोरदार धडक दिली. या दुर्घटनेत वाहतूक शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांचा मृत्यू झाला, तर ११ हून अधिक पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि भाविक गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला असून, नागरिकांमध्ये रोष व्यक्त करण्यात आला..नवरात्रोत्सवाचा बंदोबस्त आटोपून परतताना दुर्घटनासप्तशृंगगडावर नवरात्रोत्सवानिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी होत असल्याने पोलिसांकडून बंदोबस्तासाठी मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले होते. उत्सवाच्या काळात भाविकांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते. बंदोबस्त आटोपल्यानंतर हे पथक परतत असताना अभोणा चौफुलीजवळ भरधाव कारने त्यांना जोरदार धडक दिली..या धडकेची तीव्रता मोठी असल्याने पथकातील अनेक जण जखमी झाले. या अपघातात वाहतूक शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्या मृत्यूमुळे पोलीस दलावर शोककळा पसरली..France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ .११ हून अधिक जण गंभीर जखमीअपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि भाविक जखमी झाल्याने तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले. जखमींना उपचारांसाठी वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी गंभीर जखमी असलेल्या व्यक्तींना पुढील उपचारांसाठी नाशिक येथे हलविण्यात आले.या दुर्घटनेत ११ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला..कारचालक पोलिसांच्या ताब्यातघटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित कारचालकाला ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी वणी पोलीस ठाण्यात कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपघात नेमका कसा घडला, यासह संबंधित घटनेच्या विविध बाबींचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.नवरात्रोत्सवाच्या बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडून परतणाऱ्या पोलिसांच्या पथकावर झालेल्या या दुर्घटनेत पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांचा मृत्यू झाला असून, ११ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.