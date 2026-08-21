Shalarth ID Scam: शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला शिक्षण विभागाचा ‘खो’; चार जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची गुन्हे शाखेत बैठक; संशयितांच्या कागदपत्रांसाठी तातडीची नोटीस

नाशिक: राज्यभर गाजत असलेल्या तब्बल १६० कोटी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने नाशिक शहर गुन्हे शाखेने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नाशिकसह धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची गुन्हे शाखेत बैठक घेऊन पोलिसांनी त्यांची कानउघाडणी केली. संशयित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कागदपत्रे तातडीने तपासासाठी सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना रीतसर नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली..गेल्या मार्च २०२६ मध्ये शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयितांनी संगनमत करून शासनाची १६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर गुन्हेशाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके तपास करीत आहेत.नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांमध्ये ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ प्रस्ताव नसतानाही मागील तारखेच्या कथित बोगस नियुक्त्या दाखवून शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन व थकबाकी घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल १२०० संशयित निष्पन्न झाल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे..Kolhapur Ganeshotsav: ‘प्रेशर मिड’ वापरून आवाज वाढविल्यास सिस्टीम जप्त प्रिया पाटील; साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनसोबत पोलिसांची बैठक.कागदपत्रांअभावी तपास रेंगाळलासंशयित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे आहेत. ही कागदपत्रे तपासासाठी मिळावीत यासाठी पोलिसांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, चारही जिल्ह्यांच्या शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने तपासाला विलंब होत होता. अखेर गुन्हेशाखेने चारही जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाचारण करून बैठक घेतली.या बैठकीत पोलिसांनी यापूर्वी मागविलेल्या माहितीचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना संशयित शिक्षकांच्या नियुक्त्या, मान्यता, शालार्थ आयडी आणि वेतनाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तातडीने तपास यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी रीतसर नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत..उच्च न्यायालयात धावया प्रकरणातील १५ संशयितांनी नाशिक रोड न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. त्यामुळे अटकेची टांगती तलवार कायम असलेल्या संशयितांनी अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संशयितांमध्ये भाऊसाहेब चव्हाण, मीनाक्षी गिरी, प्रदीप शिंगणे, अतुल पवार, राहूल पवार, उमेश पवार, मनीष कदम, किरण कुवर, प्रवीण अहिरे, भास्कर पाटील, देविदास महाजन, अविनाश पाटील, मनोज पाटील आणि शरद शिंदे यांचा समावेश आहे..Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार.तपासातील ठळक मुद्दे१६० कोटींहून अधिक : शासनाची कथित फसवणूक१२०० संशयित : आतापर्यंत तपासात निष्पन्न८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी : कथित बोगस नियुक्त्यांशी संबंधित४ जिल्हे : नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार१५ संशयित : नाशिक रोड न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळले२७ जुलै : संजय गरुड यांना अटक.संजय गरुड यांचा मुक्काम रुग्णालयातचबनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी शेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष संजय गरुड यांना २७ जुलैच्या रात्री सोलापूर जिल्ह्यातील फार्महाउसवरून नाशिक शहर गुन्हे शाखेने अटक केली होती. न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली होती. मात्र, प्रकृती बिघडल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. तेव्हापासून गरुड यांचा मुक्काम जिल्हा रुग्णालयातच असून, त्यामुळे पोलिसांना त्यांची अद्याप सविस्तर चौकशी करता आलेली नाही. त्यांचे बंधू तथा संस्थेचे सहसचिव दीपक गरुड हे सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.