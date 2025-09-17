Share Market मध्ये नुकसान झालं नाशिकच्या दोन पठ्ठ्यांनी असा मार्ग निवडला की पोलिसांनीही डोक्याला हात मारला; नेमकं काय घडलं?

Nashik Theft Case: नाशिकच्या रामवाडी परिसरात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका धक्कादायक चोरी प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. शेअर मार्केटमधील आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन तरुणांनी चोरीचा मार्ग निवडला आणि एका महिलेच्या गळ्यातील ३ तोळ्यांची सोन्याची पोत लुटली. या प्रकरणी नाशिक पोलिसांच्या गुन्हे शाखा १ च्या पथकाने सापळा रचून दोन संशयितांना अटक केली आहे. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून, शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीच्या जोखमी आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर प्रश्न निर्माण होत आहेत..चोरीच्या घटनेने उडाली खळबळरामवाडी परिसरात काही दिवसांपूर्वी एका महिलेचा पाठलाग करत चोरट्यांनी तिच्या घरात घुसून गळ्यातील ३ तोळ्यांची सोन्याची पोत लुटली होती. ही घटना दुपारच्या वेळी घडली, ज्यामुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पीडित महिलेने तातडीने पोलिसांना माहिती दिली, आणि गुन्हे शाखा १ च्या पथकाने तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे संशयितांचा माग काढला..Nashik News : एका ई-मेलने उडवली धांदल: नाशिकमध्ये बॉम्बच्या अफवेने पालकांचा जीव टांगणीला.पोलिसांचा सापळा यशस्वीगुन्हे शाखा १ च्या पथकाने अथक परिश्रम आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे उपनगर परिसरात सापळा रचला. या कारवाईत प्रथमेश उशीर आणि जोएल म्हस्के या दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरीला गेलेली ३ तोळ्यांची सोन्याची पोत आणि गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी असा एकूण १ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. संशयितांनी पोलिस चौकशीत शेअर मार्केटमधील फॉरेक्स आणि ट्रेडिंगमध्ये झालेल्या तोट्यामुळे चोरीचा मार्ग निवडल्याची कबुली दिली..शेअर मार्केटच्या तोट्याचा परिणामशेअर मार्केट आणि फॉरेक्स ट्रेडिंगमधील आर्थिक नुकसान अनेकदा व्यक्तींना चुकीच्या मार्गाकडे ढकलते, आणि हे प्रकरण त्याचेच एक उदाहरण आहे. प्रथमेश आणि जोएल यांनी सांगितले की, त्यांनी शेअर मार्केटमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती, परंतु सततच्या तोट्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक दबाव वाढला. हा दबाव कमी करण्यासाठी त्यांनी चोरीचा मार्ग निवडला..पोलिसांचा इशारानाशिक पोलिसांनी या प्रकरणानंतर नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतः दुपारच्या वेळी घरात एकट्या असणाऱ्या महिलांनी अधिक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीबाबत योग्य माहिती आणि सल्ला घेण्याचेही पोलिसांनी सुचवले आहे. गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक यांनी सांगितले की, “आम्ही अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहोत. नागरिकांनीही सतर्क राहून संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचालींबाबत तातडीने पोलिसांना कळवावे.”.Nashik News : महापालिकेला अपघात झाल्यावरच जाग येणार का? नवीन नाशिकच्या नागरिकांचा प्रशासनाला थेट सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.