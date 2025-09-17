नाशिक

Share Market मध्ये नुकसान झालं नाशिकच्या दोन पठ्ठ्यांनी असा मार्ग निवडला की पोलिसांनीही डोक्याला हात मारला; नेमकं काय घडलं?

Nashik Share Market Loss Leads to Shocking Robbery Case: नाशिकच्या रामवाडी परिसरात महिलेची ३ तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरी प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली.
Sandip Kapde
Nashik Theft Case: नाशिकच्या रामवाडी परिसरात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका धक्कादायक चोरी प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. शेअर मार्केटमधील आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दोन तरुणांनी चोरीचा मार्ग निवडला आणि एका महिलेच्या गळ्यातील ३ तोळ्यांची सोन्याची पोत लुटली. या प्रकरणी नाशिक पोलिसांच्या गुन्हे शाखा १ च्या पथकाने सापळा रचून दोन संशयितांना अटक केली आहे. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून, शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीच्या जोखमी आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर प्रश्न निर्माण होत आहेत.

