Nashik News : नाशिकमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र: भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना-मनसेचा भव्य मोर्चा

Shiv Sena and Manse Join Forces for a Massive Protest : अवैध धंदे, अमली पदार्थाचे रॅकेट, महिला सुरक्षा या विविध प्रश्‍नांवर शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शुक्रवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वाढता भ्रष्टाचार, शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, अवैध धंदे, अमली पदार्थाचे रॅकेट, महिला सुरक्षा या विविध प्रश्‍नांवर शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शुक्रवारी (ता. १२) भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

