Nashik News : नाशिकमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र: भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना-मनसेचा भव्य मोर्चा

नाशिक: वाढता भ्रष्टाचार, शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, अवैध धंदे, अमली पदार्थाचे रॅकेट, महिला सुरक्षा या विविध प्रश्नांवर शिवसेना (उबाठा) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शुक्रवारी (ता. १२) भव्य मोर्चा काढण्यात आला. .ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच भव्य स्वरूपाचा मोर्चा निघाल्याने विरोधी पक्षाचे अस्तित्व दिसून आले. मोर्चात झालेली गर्दीने सत्ताधारी पक्षाला धडकी भरली. मोर्चाला गर्दी किती? याबाबतची उत्सुकता सत्ताधारी त्यातही विशेषतः शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली जात होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून मोर्चाचा समारोप झाला..पुतळा, मेनरोड, रविवार कारंजा, रेडक्रॉस सिग्नल, मेहेर सिग्नलमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. मोर्चात शिवसेनेकडून प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत, खासदार राजाभाऊ वाजे, उपनेते दत्ता गायकवाड, माजी आमदार वसंत गिते, जिल्हा प्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते आदी अग्रभागी होते. मनसेकडून बाळा नांदगावकर, प्रवक्ते अविनाश अभ्यंकर, संदीप देशपांडे, सरचिटणीस दिनकर पाटील, उपाध्यक्ष सलीम शेख, ॲड. रतनकुमार इचम, अंकुश पवार, सुदाम कोंबडे, महिला आघाडीच्या सुजाता डेरे आदी अग्रभागी होते..जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन'भ्रष्टाचारमुक्त नाशिक हवे, 'आमच्या हक्काचे काम द्या, फसवणूक थांबवा अशा घोषणा मोर्चात देण्यात आल्या. महापालिका व शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, पाणीटंचाई, बेरोजगारी, ऑनलाइन फसवणूक, सावकारी वसुली, कोयता गॅंग, शेतकरी आत्महत्या याविरोधात प्रशासनाने पावले न उचलल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. मोर्चाचे रूपांतर भव्य सभेत झाले..Sharad Pawar : नाशिकमध्ये शरद पवार-सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा मोर्चा....असा निघाला मोर्चातरुणाईचा उस्फूर्त सहभाग, राज्य शासनाविरोधात घोषणा, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रचंड बंदोबस्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारला, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र दाखवूनही प्रवेश नाही, अपर तहसीलदार अमोल निकम यांनाही अडविले, मोर्चा बंदोबस्ताचे निमित्त करून पोलिसांचा आडमुठेपणाची भूमिका, मोर्चेकऱ्यांचा काळा वेश, काळे झेंडे व काळ्या टोप्यांनी वेधले लक्ष., मोर्चात अमली पदार्थ सेवन, जुगार खेळताना, भ्रष्टाचाराचे जिवंत देखावे, मोर्चात भस्मासुर अन आकर्षक चित्ररथ, पाणीटंचाईवरून महिला हंडे घेऊन मोर्चात, चित्ररथावर महागाई, भ्रष्टाचाराचा राक्षस, 'आंधळं दळतयं अन कुत्रं पीठ खातयं' चा सरकावर टीका करणारा देखावे, दत्तक नाशिकवरून मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री महाजन लक्ष्य.