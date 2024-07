Simhastha Kumbh Mela : कुंभमेळा आराखड्यात 15 पटींनी वाढ! 15 हजार 172 कोटींचा प्रारूप आराखडा होणार सादर

Nashik News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविकांना सेवा- सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात जवळपास २ हजार कोटींची कपात केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावयाच्या अंतिम आराखड्यात मागील वीस वर्षांचा विचार करता तब्बल १५ पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. (Simhastha Kumbh Mela draft plan of 15 thousand 172 crores will be submitted)