Nashik Kumbh Mela: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मंत्री समिती व शिखर समितीची स्थापना; नेत्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर कुंभमेळा मंत्री समिती आणि कुंभमेळा शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महायुतीतील नाराज नेत्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न या समिती स्थापनेमागे असल्याचे दिसून येत आहे..कुंभमेळा मंत्री समितीचे अध्यक्ष म्हणून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत छगन भुजबळ, दादा भुसे, उदय सामंत, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे आणि जयकुमार रावल यांना स्थान देण्यात आले आहे. नाशिकच्या कुंभमेळ्याची तयारी, आढावा बैठक आणि कामांचे कंत्राट यावरून गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये नाराजी होती. नाशिकमधील हेवीवेट मंत्र्यांची नाराजी दूर करण्यासाठीच त्यांना या समितीत वर्णी दिल्याचे मानले जात आहे..कुंभमेळा शिखर समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या शिखर समितीत मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. विविध विभागांच्या सचिवांना आणि अधिकाऱ्यांना कार्यकारी समितीत स्थान दिले जाणार आहे..यापूर्वीच कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. आता या दोन महत्त्वाच्या समित्यांच्या स्थापनेमुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कुंभमेळ्याच्या नियोजनात सर्वसमावेशकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही दिसून येतय..