नाशिक

Leopard Attack Sinnar : शेतात जेवण करताना बिबट्याचा हल्ला, दोघेही पडले विहिरीत; शेतकऱ्याचा मृत्यू तर बिबट्याही... थरकाप उडवणारी घटना

Farmer killed By Leopard : वनविभागाने बिबट्याला जिवंत बाहेर काढले, मात्र तो गंभीर जखमी झाला होता. उपचारापूर्वीच सायंकाळी बिबट्याचाही मृत्यू झाला. घटनेमुळे शिवडे व परिसरातील गावांमध्ये दहशत पसरली असून बिबट्यांच्या बंदोबस्ताची मागणी होत आहे.
Leopard Attack Sinnar : शेतात जेवण करताना बिबट्याचा हल्ला, दोघेही पडले विहिरीत; शेतकऱ्याचा मृत्यू तर बिबट्याही... थरकाप उडवणारी घटना
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संपत ढोली

सिन्नर तालुक्यातील शिवड़े येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. शेतात जेवण करत असताना गोरख लक्ष्मण जाधव (४३) या शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. बिबट्या व शेतकऱ्यात झटापट होवून दोघेही जवळच्या विहिरीत पडले. यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Nashik
Farmer
attack
Leopard
Sinnar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com