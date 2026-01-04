Leopard Attack Sinnar : शेतात जेवण करताना बिबट्याचा हल्ला, दोघेही पडले विहिरीत; शेतकऱ्याचा मृत्यू तर बिबट्याही... थरकाप उडवणारी घटना

संपत ढोली सिन्नर तालुक्यातील शिवड़े येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. शेतात जेवण करत असताना गोरख लक्ष्मण जाधव (४३) या शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. बिबट्या व शेतकऱ्यात झटापट होवून दोघेही जवळच्या विहिरीत पडले. यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला..वनविभागाने बिबट्याला बाहेर काढले आहे. मात्र पाण्यात पडलेला बिबट्याही जखमी झाला त्याला बाहेर काढल्यानंतर सायंकाळी बिबट्याचाही मृत्यू झाला आहे. हा हल्ला होण्यापूर्वी बिबट्याने घटनास्थळापासून १५ मिनिटाच्या अंतरावर आणखी एका शेतकऱ्याला जखमी केले आहे. .घटनेनंतर शिवडे गावात तणाव पसरला होता. बिबट्यांचा सुळसुळाट असल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. सिन्नर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेवून वातावरण शांत केले. घटनेने शिवडे, सावतामाळीनगर, पांढुर्ली, बोरखिंड या गावांत दहशत निर्माण झाली आहे..Leopard Attack: पिंगोरीत शेतात काम करताना बिबट्याचा हल्ला; ज्येष्ठ शेतकऱ्याने धैर्याने जीव वाचवला.पारेनरमध्ये बिबट्या जेरबंदअहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील कन्हेरे गावात बिबट्याने धुमाकूळ घातला होता. गावकऱ्यांनी वनविभागाच्या मदतीने त्याला जेरंबद केले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचे वाढते हल्ले हा चिंतेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.