Farmers Ananda Gawari and Devram Gawari planted summer paddy in one acre and Varai in half an acre. esakal

नाशिक Nashik News : मोगरे येथे उन्हाळी नागली व वरईचा प्रयोग; बियाणे वाढविण्यासाठी सेंद्रिय नागलीचे अंतरपीक Nashik : तालुक्यातील मोगरे येथील शेतकरी आनंदा गवारी व देवराम गवारी या दोघा भावंडांनी एक एकर मध्ये उन्हाळी नागली तर अर्धा एकर मध्ये वरईची लागवड केली आहे.