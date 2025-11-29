नाशिक

Tapovan Tree Cutting : नाशिकचे 'तपोवन' वाचवा! १,७०० झाडांच्या तोडीला तीव्र विरोध; जनआंदोलनाचा निर्धार

Citizens Unite Against Proposed Tapovan Tree Cutting : हुतात्मा स्मारक येथे तपोवनमधील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात झालेल्या संयुक्त बैठकीत उपस्थित नागरिक प्रतिनिधी आणि संस्थांचे सदस्य. तपोवनचे पर्यावरण आणि जैवविविधता टिकवण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा या बैठकीत निर्धार करण्यात आला.
नाशिक: तपोवन परिसरात साधुग्रामसाठी प्रस्तावित एक हजार ७०० वृक्षतोडीला जोरदार विरोध करीत विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी तीव्र भावना व्‍यक्‍त केल्या. तपोवन हा परिसर खऱ्या अर्थाने तपोवन राहावा व पर्यटन केंद्र होऊ नये, अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त करण्यात आली.

