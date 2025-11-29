Tapovan Tree Cutting : नाशिकचे 'तपोवन' वाचवा! १,७०० झाडांच्या तोडीला तीव्र विरोध; जनआंदोलनाचा निर्धार

नाशिक: तपोवन परिसरात साधुग्रामसाठी प्रस्तावित एक हजार ७०० वृक्षतोडीला जोरदार विरोध करीत विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. तपोवन हा परिसर खऱ्या अर्थाने तपोवन राहावा व पर्यटन केंद्र होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. .हुतात्मा स्मारक येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीप्रसंगी शहरातील विविध संस्था, संघटना तसेच, नागरिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. तपोवनचे पर्यावरण, जैवविविधता टिकविण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला. शांताराम चव्हाण अध्यक्षस्थानी होते. निशिकांत पगारे यांनी प्रास्ताविक केले..बैठकीत शाळा- महाविद्यालयांमध्ये सह्यांची मोहीम, सेल्फी पॉइंट उभारणे, स्थानिक गणेश मंडळे, महिला मंडळे, ज्येष्ठ नागरिक संघ यांच्याशी संपर्क साधून झाडतोडीबाबत माहिती देणे, तसेच नागरिकांसाठी संपर्क केंद्रे स्थापन करण्याचे ठरले. तपोवनात नागरिकांचा थेट सहभाग वाढविण्यासाठी साखळी उपोषण, वनभोजन, ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग, शाळा–महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या भेटी आयोजित करण्याचेही नियोजन झाले..पक्षीमित्रांच्या गटाकडून तपोवन परिसरातील पक्षी- प्रजाती, प्राणीजीव, जैवविविधता यांची तपासणी करून वृक्षतोडीनंतर होणारे पर्यावरणीय बदल, हवामानातील परिणाम आणि हवेच्या गुणवत्तेवरील परिणामांचा अभ्यास केला जाणार आहे. जनजागृतीबरोबर न्यायालयीन लढा कसा उभारता येईल, यावरही सविस्तर चर्चा झाली. तपोवन हे आध्यात्मिक व नैसर्गिक वारसा असलेले ठिकाण असून, ते पर्यटन केंद्र न बनविता आहे तसेच राखले पाहिजे, अशी भूमिका उपस्थित सर्वांनी मांडली..राजू देसले, माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल, सुनील मालुसरे, दत्तू बोडके, प्रा. मिलिंद वाघ, दत्ता गवळी, हेमंत भोईर, संतोष पाटील, उमेश कारकर, सुनील परदेशी, मनोहर पगारे, मुकेश गांगुर्डे, धर्मनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते. तल्हा शेख यांनी आभार मानले..‘पर्यावरण संवर्धन’तर्फेही निवेदननाशिक ः तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमींसह नागरिक सरसावले असून, तपोवन बचावासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत साडेसात हजार जणांनी सहभाग घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत निवेदन पोहोचविले जाणार आहे. पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन संवर्धन महाराष्ट्र परिषदेनेही महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन शुक्रवारी (ता. २८) वृक्षतोडीला विरोध करणारे निवेदन दिले. .CM Devendra Fadnavis : फेक नॅरेटीव्हने मतदारांची दिशाभूल.परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष सुंदरलाल बोथरा, निर्देशक प्रदीपकुमार क्षत्रिय, जिल्हाध्यक्ष राजीव घोडेराव, सारंग साळवी, मल्हार कापडे, सुधीर वाघ, हिरालाल पवार आदी उपस्थित होते. महापालिकेकडे ९०० पेक्षा अधिक हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी झाली, त्यातही नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाकडून जुने वृक्ष तोडले जाणार नाहीत, असे सांगण्यात आले असले तरी पर्यावरणप्रेमी संपूर्ण वृक्षतोडीविरोधात ठामपणे आहेत, त्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.