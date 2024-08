Nashik Tractor Protest : मुंबईत धडकणार ट्रॅक्टर मोर्चा; जिल्हा बँकेच्या जमिन जप्तीविरोधात शेतकरी एकवटले

Farmers decide to take a tractor march to Mumbai to demand loan waiver. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik Tractor Protest : नाशिक जिल्हा बँकेच्या जमिनी जप्तीविरोधात सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होऊन गेले तरी सरकार दखल घेत नाही. त्यामुळे नाशिक ते मुंबई विधानभवन व मंत्रालयाला घेराव घालणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी दिली. या मोर्चाचे नियोजन करण्यासाठी वणी, दिंडोरी व मोहबारी, कळवण येथे बैठका घेण्यात आल्या. (Tractor march to be held in Mumbai Farmers united against land seizure of district bank )