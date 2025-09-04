Nashik Dhol Pathak : नाद घुमतो, पण खिसे रिकामेच! नाशिकच्या ढोल पथकांसमोर आर्थिक आव्हान

नाशिक: नाशिक, पुणे, मुंबईतील ढोलपथक जगभर प्रसिद्ध असले तरी नाशिक शहर अर्थकारणाच्या दृष्टीने दोन्ही शहरांच्या तुलनेने मागेच पडते. शहरात एकूण ३०, तर जिल्ह्यात ४५ पारंपरिक ढोलपथक आहेत. गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने निघणाऱ्या मिरवणुकीतून तीन-चार पथकांमधून सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपयांची उलाढाल शहरात होत असल्याने अनेकदा छंद म्हणून वादन करणाऱ्या पथकांना कर्ज काढून उत्सव साजरा करण्याची वेळ येते..गणेशोत्सवात अडीच ते साडेतीन तास ढोल वादनाचे २१ ते ५१ हजार रुपयांपर्यंतचे वादन घेतले जाते. छंद, आवड आणि मराठी संस्कृतीची जपणूक म्हणून अनेकजण ढोल पथकांमध्ये सहभागी होतात. प शहरात पुणे-मुंबई सारखी मोठी मंडळे नसल्याने तुलनेने त्यांचे बजेट कमी असते. .एका ढोलचा विचार करता एक पान हजार रूपये तर संपूर्ण ढोलचा खर्च चार-साडेचार हजार रूपयांपर्यंत जातो. त्यात पथकांना गणेशोत्सवाच्या दोन महिना आधी सराव, वर्षभर ढोलचा देखभाल खर्च, सरावाची जागा यासर्वांचा खर्च दीड लाखांपर्यंत जातो. त्यामुळे पथकांना व्यापारांकडून अनेकदा कर्ज काढून सण साजरा करावा लागतो. .तसेच वादनातून हा खर्च भरून काढावा लागतो. शिवाय गुढीपाडव्याला मराठी नवीन वर्षाचे स्वागत, शिवजयंतीला सेवा वादन म्हणून ढोल वाजविला जातो. यामधून कोणतेही किंवा जादा मानधन मिळत नाही. त्यानंतर वर्षभर वादनच बंद असल्याने केवळ गणपती उत्सवात ढोल पथकांना मागणी असते..लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांचाच सहभागढोलवादन सहज शिकता येणारे पारंपरिक वाद्य असल्याने अनेक ढोलपथकांत महिलांची संख्या वाढली आहेत. दोन महिन्यांच्या सरावात पायापासून डोक्यापर्यंत शरीराचा व्यायाम होत असल्याने यामध्ये लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत लोक सहभागी होताना दिसतात..Nashik Ganesh Visarjan : वेळेत विसर्जन! नाशिक पोलीस आयुक्तांचा गणेश मंडळांना '२० मिनिटांचा' अल्टिमेटम.रोजगार नव्हे, तर छंदढोल-ताशा पथकांमध्ये पारंपरिक वाद्यांमध्ये संभळ, झांज, लेझीम, हलगी, दिमडी, मृंदगम, टाळ असे वाद्य छंद म्हणून वादन करणारे वादक आहेत. ढोल पथकांमधून कोणताही रोजगार उपलब्ध होत नाही तर केवळ त्याकडे छंद म्हणून पाहिले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.