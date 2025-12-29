Nashik Traffic : नाशिककर वाहतूक कोंडीत अडकले! नाताळच्या सुट्यांमुळे महामार्गांवर वाहनांचा महापूर

नाशिक: नाताळ सणानिमित्त शाळा- महाविद्यालयांना आलेल्या सलग सुट्यांमुळे रस्त्यांवर रहदारी वाढली आहे. पुण्या- मुंबईसाठी सहा ते सात तासांचा वेळ लागत असल्याने प्रवासातच प्रवाशांची दमछाक होत असल्याची स्थिती होती. रविवारी (ता. २८) रात्री उशिरापर्यंत वाहतूक मंदावलेली होती. दरम्यान, चोहोबाजूंच्या रस्त्यांवरून शहराबाहेर पडताना तब्बल अर्धा ते पाऊण तासाचा वेळ लागत होता..नाताळ व त्याला जोडून वीकेंड आल्याने, तसेच शाळा- महाविद्यालयांना आलेल्या सलग सुट्यांमुळे अनेकांनी पर्यटनाचे नियोजन आखले होते. त्यामुळे चार-पाच दिवसांपासून नाशिक- पुणे महामार्ग, मुंबई- आग्रा महामार्ग, तसेच दिंडोरी रोड, छत्रपती संभाजीनगर मार्ग आदी ठिकाणांवरील वाहतूक व्यवस्था मंदावलेली होती. रविवारी या रहदारीने उच्चांक गाठल्याने चालकांसह प्रवाशांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले..नाशिक- पुणे महामार्गावर सिन्नरजवळ मोहदरी घाट परिसर, नांदूरशिंगोटे, ढोलेवाडी ते संगमनेरदरम्यान प्रचंड कोंडी झालेली होती. त्यामुळे तासाभराच्या अंतरासाठी दोन ते अडीच तासांचा वेळ लागत होता. घारगाव भागातही वाहतूक कोंडी झालेली होती. मुंबईसाठी घोटी, कसारापासून पुढील भागात संथ गतीने वाहतूक सुरू होती. दिंडोरी रोडवरही काहीशी अशीच स्थिती होती..नाशिक शहरातून बाहेर पडतानाच्या मार्गांवरील बहुतांश सिग्नलवर वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागलेल्या होत्या. पुण्यासाठी जाणाऱ्या वाहनांना उपनगर, नेहरूनगर, दत्त मंदिर, बिटको चौक येथील सिग्नलवर तसेच शिंदे टोलनाका भागात वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना उड्डाणपुलामुळे काहीसा दिलासा मिळाला; परंतु खालील मार्गावरील वाहनांनाही रस्त्यातील प्रत्येक सिग्नलवर सरासरी पाच ते दहा मिनिटांचा वेळ लागत होता. .दिंडोरी रोडवरून चाललेल्या वाहनांना मेरी, म्हसरूळ भागातून पुढे जाण्यासाठी पाऊण तासापर्यंत वेळ लागत होता. त्र्यंबकेश्वरला रवाना होत असलेल्या वाहनांना त्र्यंबकेश्वर रोडवर सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे व पपया नर्सरीपर्यंत ठिकठिकाणच्या सिग्नलमुळे भरपूर वेळ वाया घालवावा लागला. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना अथक परिश्रम घ्यावे लागले..भुस्सा भरलेला ट्रक उलटल्यानं बोलेरोचा चुराडा, चालकाच्या डोक्याचा चेंदामेंदा; अपघाताचा VIDEO आला समोर.शहरवासीयांनाही कोंडीचा फटका...वाहतूक कोंडीचा फटका केवळ शहराबाहेर पडणाऱ्या वाहनचालक, प्रवाशांना पडला नाही, तर शहरवासीयांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला. उंटवाडी येथील सिटी सेंटर मॉलजवळील चौक ओलांडताना वाहनांना १० ते १५ मिनिटांचा वेळ लागत होता. कॉलेज रोडवरील वाहतूकही सायंकाळी मंदावलेली होती. द्वारका चौक, मुंबई नाका येथील संथ वाहतूकही मनस्ताप देणारी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.