Nashik Tribal Teacher Protest: आदिवासी शिक्षकांचा पुन्हा ‘चक्का जाम’; जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास भवन समोर ठिय्या

A march was held at Adivasi Vikas Bhawan to demand recruitment of 17 tribals.

सकाळ वृत्तसेवा Nashik Tribal Teacher Protest : आदिवासी क्षेत्रातील शाळांमध्ये भरती केलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे या मागणीसाठी आदिवासी डी.टी.एड., बी.एड. कृती समितीतर्फे आदिवासी विकास भवन, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांकडून रस्त्यावर ठिय्या दिल्याने काही वेळ या भागात वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती. याप्रकरणी आंदोलनकर्त्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत निवेदन दिले. ( Tribal teacher protest in front of Zilla Parishad)