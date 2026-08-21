नाशिक

Tribal Youth Protest Nashik: आयुक्तालयासमोर आदिवासी युवकांचा ठिय्या; आयुक्तांसोबतची चर्चा निष्फळ; मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनाचा निर्धार

Tribal Youth Stage Sit-In Protest Outside Nashik Commissionerate: आदिवासी आश्रमशाळांतील पोषण आहाराबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नाशिकमध्ये आदिवासी युवकांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.
Tribal Youth Protest Nashik

Tribal Youth Protest Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांतील पोषण आहारात बदल करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी युवकांनी गुरुवारी पुन्हा आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांच्यासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने लेखी आश्‍वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला.

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