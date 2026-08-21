Tribal Youth Protest Nashik: आयुक्तालयासमोर आदिवासी युवकांचा ठिय्या; आयुक्तांसोबतची चर्चा निष्फळ; मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनाचा निर्धार

नाशिक: आदिवासी आश्रमशाळांतील पोषण आहारात बदल करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी युवकांनी गुरुवारी पुन्हा आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांच्यासोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला..आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेला शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनींच्या पालकांना भरपाई द्यावी, तसेच आदिवासी विकास मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी युवकांनी दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तालयासमोर ठिय्या मांडला आहे. गुरुवारी (ता.२०) दुपारी साडेबारा वाजता आंदोलनाला पुन्हा सुरुवात झाली. आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच शासन निर्णयाची प्रत फाडून जोरदार घोषणाबाजी केली..Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार.आंदोलकांनी वेळोवेळी आयुक्तालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आयुक्त बनसोड यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत आंदोलकांनी शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरली..लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याने चर्चेत तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे संतप्त आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच शासन निर्णयाची प्रत फाडून निषेध नोंदविला. रात्री आठच्या सुमारास आंदोलकांनी आपसात चर्चा करून ठिय्या आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्तांसोबतच्या चर्चेला प्रशांत गावंडे, सचिन पावरा, सागर पावरा, सोनू गायकवाड आणि अमोल राजेगवारी उपस्थित होते..Visakhapatnam Schoolboy Death : होमवर्क केला नाही म्हणून शिक्षिकेचा ओरडा; ६ वर्षीय चिमुकला वर्गातच कोसळला, मृत्यूने खळबळ, LIVE VIDEO VIRAL.पुन्हा ‘बिऱ्हाड’चा आवाजआयुक्तालयासमोरील आंदोलनात ‘बिऱ्हाड’ आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ललितकुमार चौधरी यांनी भाषण केले. ‘‘१५० दिवस रस्त्यावर अहोरात्र ठिय्या मांडूनही प्रशासनाला जाग आली नाही. आता पुन्हा त्याच लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे,’’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वऱ्हाडी भाषेत त्यांनी आपली व्यथा मांडल्यानंतर उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. दरम्यान, आंदोलनामुळे वाहतुकीत पुन्हा बदल करण्यात आला असून गडकरी चौक ते त्र्यंबक नाका सिग्नलपर्यंतचा आदिवासी विकास विभागाच्या बाजूचा रस्ता बंद करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.