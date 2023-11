इगतपुरी : तालुक्यात सलग दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापणी केलेल्या भात पिकाला सर्वाधिक फटका बसला. शेताच्या बांध्यामध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने कडपा भिजल्याने भात पाखड होण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना हाती आलेले पीक गमवावे लागणार आहे.

सोमवारी (ता. २७) सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. इगतपुरी तालुक्यात २४ तासांत ३०, तर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात ४६ मिलिमीटर पाऊस झाला.

इगतपुरी तालुक्यात यंदा २७ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर भाताची लागवड झाली आहे. तालुक्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान चांगला पाऊस झाल्याने कृषी विभागाने विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

दिवाळीपूर्वी गरी, हाळे व इतर भात निघतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भाताची विक्री करून दिवाळी साजरी करण्यास आणि उसनवारी फेडण्यास मदत होते. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी १५ ते २० दिवसांपूर्वीपासून हलक्या भाताच्या कापणीला सुरवात केली होती.

कापणी केलेल्या भाताच्या कडपा बांध्यामध्ये पडून होत्या. अवकाळी पावसामुळे कडपा मोठ्या प्रमाणात भिजल्या, तर काही भागात बांध्यामध्ये पाणी साचल्याने भात सडला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कृषी विभागाने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी मागणी होत आहे.

मागील दोन दिवसांपासून तालुक्यात ढगाळ वातावरण आहे. यामुळे भात पिकांवरील कीड व इतर रोगांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हाती आलेले पीक गमवावे लागणार नाही ना, अशी भिती शेतकऱ्यांना सतावत आहे.