Nashik UPSC Exam: दोन मिनिटे उशीर अन् UPSC परीक्षा हातातून गेली! नाशिकमध्ये विद्यार्थी-पालक आक्रमक! खड्डे, पाऊस, ट्रॅफिकचा फटका

नाशिकमध्ये UPSC परीक्षेच्या केंद्रावर विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि पावसामुळे वाहतुकीला विलंब होत असल्याचे कारण देत काही विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर उशिरा पोहोचले. मात्र, निर्धारित वेळ संपल्याचे सांगत केंद्र संचालकांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला..ATM Fraud Alert : ATM मशिनवर लिहिलेल्या बनावट नंबरवर चुकूनही कॉल करू नका; सायबर डीएसपींनी दिला सतर्कतेचा इशारा!.विद्यार्थ्यांचा प्रवेशासाठी आग्रहनाशिकमधील डोंगरे वसतिगृह मैदानाजवळील व्ही. एन. नाईक परीक्षा केंद्रावर आज UPSC परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी काही विद्यार्थी केंद्रावर पोहोचले; मात्र त्यांना प्रवेश मिळाला नाही. प्रवेशद्वार बंद करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आत सोडण्याची मागणी केली..विद्यार्थ्यांनी शहरातील खराब रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे केंद्रावर पोहोचण्यास विलंब झाल्याचे सांगितले. काल रात्रीपासून पुन्हा पावसाला सुरुवात झाल्याने वाहतुकीचा वेग कमी झाला. त्यातच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे प्रवासासाठी अधिक वेळ लागल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. त्यामुळे उशीर झाल्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली..पालकही केंद्राबाहेर आक्रमकविद्यार्थ्यांसोबत त्यांचे पालकही परीक्षा केंद्राबाहेर उपस्थित होते. प्रवेशाची वेळ संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात जाता येणार नसल्याचे केंद्र संचालकांकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेशासाठी आग्रह धरल्याने केंद्राबाहेर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली..दोन मिनिटांच्या विलंबामुळे प्रवेश नाकारण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी होती. मात्र, परीक्षागृहात प्रवेश करण्याची निर्धारित वेळ संपल्याचे सांगत केंद्राकडून प्रवेश बंद ठेवण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा संताप वाढला असून, परीक्षा केंद्राबाहेर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..BRICS Dinner: शी जिनपिंग मोदींच्या मेजवानीला गैरहजर; पुतिनसह ब्रिक्स नेत्यांनी घेतला भारतीय शाकाहारी पदार्थांचा आस्वाद, मेनू काय होता?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.