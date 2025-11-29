Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?

वणी (जि. नाशिक) : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीला घेण्यासाठी आलेल्या जावयाने मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला (Nashik Crime) केल्याची धक्कादायक घटना वणी कडगल्ली येथे घडली. स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला घटनास्थळावरून पळताना पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. जखमी महिलेला गंभीर अवस्थेत नाशिकला हलविण्यात आले आहे..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, दत्तात्रय बाजीराव इकडे (वय ३२, रा. नांदूरमधमेश्वर, ता. निफाड) हा शुक्रवारी (ता. २८) पत्नी अक्षदा इकडे हिला घेण्यासाठी वणी येथे आला होता. अक्षदा सात महिन्यांपूर्वी बाळंतपणासाठी माहेरी आली होती. दत्तात्रय याला मद्यपानाचे व्यसन असून पत्नीवर मारहाण व त्रास देत असल्याचे सांगून तिच्या नातेवाईकांनी त्याला जाब विचारला. यावेळी तीव्र वाद झाला..Honour Killing : प्रेयसीनं घरी बोलावलं अन् तिच्या कुटुंबीयांनी प्रियकराचे हात-पाय बांधून गोळ्या झाडून केली निर्दयीपणे हत्या.पत्नीची आई, मावशी आणि मामी यांनी “तुमच्या घरची चार माणसे घेऊन या व नशापाणी सोडून शिवीगाळ-मारहाण करणार नाही असे बॉण्डवर लिहून द्या, त्यानंतरच मुलगी सोबत नेऊ जा,” असे सांगितले. या बोलण्याचा राग मनात धरून दत्तात्रय याने खिशात ठेवलेला चाकू काढून पत्नीची मावशी मंगल गणपत पवार (वय ४०, रा. वणी) याच्यावर अचानक हल्ला केला. त्याने मानेवर वार केल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या..घरातून आरडाओरड सुरू झाल्यावर परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ धाव घेत दत्तात्रय यास पळून जाताना पकडले आणि पोलिसांना खबर दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपीला ताब्यात घेतले. जखमी मंगल पवार यांना वणी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना नाशिकला हलविण्यात आले..Tractor Accident : हृदय पिळवटणारी घटना! आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन् सख्ख्या बहीण-भावाचा माऊलीच्या डोळ्यादेखत झाला अंत .दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक) पथकाला पाचारण करून तपासणी नमुने हस्तगत केले. आरोपी जावई हल्ल्याच्या वेळी मद्यधुंद अवस्थेत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. अक्षदा इकडे यांच्या मामी मीरा संजय पाडवी (वय ५२) यांच्या फिर्यादीवरून वणी पोलिसांनी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.