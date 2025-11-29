नाशिक

Nashik Crime : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीचा राग अनावर; दारूच्या नशेत जावयाचा मावस सासूवर प्राणघातक हल्ला, नेमकं काय घडलं?

Nashik Domestic Violence Case Leads to Knife Attack : वणी येथे दारूच्या नशेत जावयाने मावस सासूवर चाकूने हल्ला केला. जखमींना नाशिकला हलवले असून आरोपीला पोलिसांनी अटक केली.
सकाळ डिजिटल टीम
वणी (जि. नाशिक) : बाळंतपणासाठी माहेरी गेलेल्या पत्नीला घेण्यासाठी आलेल्या जावयाने मावस सासूवर चाकूने प्राणघातक हल्ला (Nashik Crime) केल्याची धक्कादायक घटना वणी कडगल्ली येथे घडली. स्थानिक नागरिकांनी आरोपीला घटनास्थळावरून पळताना पकडून पोलिसांच्या हवाली केले. जखमी महिलेला गंभीर अवस्थेत नाशिकला हलविण्यात आले आहे.

