नाशिक

Nashik Vegetable Prices : किचनचे बजेट कोलमडले! टोमॅटो 80 तर वांगी 120 रुपये किलो; पाहा तुमच्या आवडीच्या भाज्यांचे ताजे दर, फळेही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

Delayed Monsoon Pushes Up Vegetable Prices in Nashik : नाशिकमध्ये पावसाच्या विलंबामुळे भाज्यांची आवक घटल्याने टोमॅटो, वांगी आणि पालेभाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
Nashik tomato price today

Nashik tomato price today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : जूनचा दुसरा आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप पाऊस पडला नसल्याने भाज्यांची आवक घटली (Nashik vegetable prices) आहे. सध्या भरीताची वांगी १२०, तर टोमॅटो ८० रुपये किलो भावाने मिळत आहेत. पालेभाज्या दिवसेंदिवस महाग होत चालल्या आहेत. त्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.

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