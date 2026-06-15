Nashik Vegetable Prices : किचनचे बजेट कोलमडले! टोमॅटो 80 तर वांगी 120 रुपये किलो; पाहा तुमच्या आवडीच्या भाज्यांचे ताजे दर, फळेही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

नाशिक : जूनचा दुसरा आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप पाऊस पडला नसल्याने भाज्यांची आवक घटली (Nashik vegetable prices) आहे. सध्या भरीताची वांगी १२०, तर टोमॅटो ८० रुपये किलो भावाने मिळत आहेत. पालेभाज्या दिवसेंदिवस महाग होत चालल्या आहेत. त्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. .एव्हाना पावसाळा सुरू झाला असता तर भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली असती परंतु जून अर्ध्यावर आला असता पावसाचा पत्ता नाही. या आठवड्यात पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला असून पाऊस आल्यास गृहिणींना थोडा दिलासा मिळणार आहे. सध्या मेथीची जुडी ३०, तर कांदा पात २० रुपयांना मिळत आहे..पालक व शेपू २० रुपये तर कोथिंबीर महागली असून ५५ ते ६० रुपये जुडीला भाव आहे. फळभाज्यादेखील सध्या महागल्या असून, दोडका व गिलके २० रुपये पावशेर, तर भोपळा १० ते १५ रुपये नगाने विकला जात आहे. भेंडी ८० रुपये किलो, गवार गेल्या आठवड्यापेक्षा खाली उतरली आहे. स्वयंपाकघरात नेहमी लागणारे कांदे १०० रुपयांचे ५ किलोने मिळत आहे..Nashik Leopard Sighting : नाशिकमध्ये एकापाठोपाठ एक तब्बल 3 बिबटे? 10 वीच्या विद्यार्थ्याने कॅमेऱ्यात कैद केला थरार; पण वन विभाग म्हणतंय....आंब्याला आठवडाभर जीवदानएरवी ७ जूनला येणारा पाऊस यंदा लांबला असून, बरेच जण पहिल्या पावसानंतर आंबे खाणे बंद करतात. मात्र, पाऊसच न आल्याने सध्या आंबे अद्यापही विकले जात आहेत. तोतापुरी १०० रुपयांना तीन किलो, तर बदाम, राजापुरी १०० रुपयांना दोन किलो मिळत आहे. जूनचा निम्मा महिना खवय्यांना आंबा खाण्यासाठी मिळेल..फळे अद्याप महागलेलीचआरोग्यासाठी सुयोग्य आहार म्हणून जेवणात फळांचा समावेश केला जातो. सफरचंदापासून पेरूपर्यंत सर्वच फळे सध्या महागली असून, नारळपाणी, चेरी, लिची, ड्रॅगन फ्रूट, पेर यांनी बाजार व्यापलेला आहे. सध्याच्या सिझनमध्ये पेरू, तसेच केळी अधिक खाल्ली जातात. पेरू ७० रुपये किलो, तर केळी ४० ते ५० रुपये डझन मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.