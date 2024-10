Nashik News : फळ भागधारकांचे संघटित व्यासपीठ उभारण्याची गरज : विलास शिंदे

Vilas Shinde speaking at the dialogue group meeting held at Sahyadri Farm on Monday. Officials and stakeholders of various fruit crop unions across the state were present on this occasion. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : विविध फळ पिकांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. मात्र विपणन साखळी सक्षम नसल्याने मागणी मर्यादित आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी विविध फळांच्या संबंधित भागधारकांचे संघटित व्यासपीठ उभारण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी केले. ‘स्मार्ट प्रकल्प’अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, ग्राम सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठान आणि तांत्रिक सेवा प्रदाता ‘ग्रँट थॉर्टन’ यांच्या सहकार्याने फळ मूल्य साखळीच्या विकासासाठी ‘इंडो ग्रेप डेव्हलपमेंट कौन्सिल’चे रूपांतरण ‘इंडो फ्रूट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’मध्ये करण्यात आले. (Vilas Shinde statement Need to build an organized platform of fruit stakeholders ) Loading content, please wait...