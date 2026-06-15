Nashik Leopard Sighting : नाशिकमध्ये एकापाठोपाठ एक तब्बल 3 बिबटे? 10 वीच्या विद्यार्थ्याने कॅमेऱ्यात कैद केला थरार; पण वन विभाग म्हणतंय...

इंदिरानगर (नाशिक) : सायंकाळी पाचच्या सुमारास वडनेर गेट भागात तब्बल तीन बिबटे एकापाठोपाठ जाताना बघितल्याचा दावा ग्रामस्थानी केल्याने परिसरात एकच घबराट (Nashik leopard) पसरली. या भागातील आदित्यकुमार या दहावीच्या विद्यार्थ्याने बिबट्यांचे छायाचित्र काढले असून, तो प्रत्यक्षदर्शी असल्याचे नगरसेवक केशव पोरजे यांनी सांगितले. मात्र हा फोटो प्रथमदर्शी साशंक वाटत असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजयसिंह पाटील यांनी बोलताना सांगितले..तीन दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी रवी पोरजे यांच्या शेतात तसेच आणि भारतीय सैन्यात असलेले आणि सध्या लेह लडाख सीमेवर कर्तव्य बजावणाऱ्या अमरेश कुमार प्रसाद यांच्या घराच्या ओट्यावर बिबट्या बसलेला आढळला. आदित्यकुमार हा प्रसाद यांचा मुलगा आहे..ओट्यावर बसलेला आणि शेतातून एकटा जात असलेला बिबट्याचा फोटो मात्र खरा वाटत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. पोरजे यांनी याबाबत पाटील यांना माहिती दिल्यानंतर सायंकाळी साडेसातपर्यंत स्थानिक ग्रामस्थ, युवक आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसर पिंजला; मात्र बिबटे मिळून आले नाहीत. खबरदारीचा उपाय म्हणून तातडीने पिंजरा लावला आहे. तीन बिबट्यांच्या दाव्यामुळे भीती पसरली आहे..Tandulwadi Accident : इरफान बनला 'देवदूत'! चिमुकल्याला बुडताना पाहून थेट विहिरीत मारली उडी अन् चौघांचा वाचवला जीव; डोळ्यांदेखत गाडी 200 फुटांवरूनच....बिबट्याचा वावर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी ओळीने तीन बिबटे शेतातून जात असलेल्या छायाचित्राबाबत शंका आहे. सायंकाळ असल्याने पायांचे ठसेही पुसट दिसत होते. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून पिंजरा लावला असून, आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या सूचना ग्रामस्थांना देण्यात आल्या आहेत.-विजयसिंह पाटील, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.