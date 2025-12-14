नाशिक

Nashik Election : नवीन नाशिकच्या सत्तेची चावी परप्रांतीयांकडे? अंबड-चुंचाळे भागात पाणी, रस्ते आणि गुन्हेगारी ठरणार कळीचे मुद्दे!

Development Deficit in CIDCO–Ambad Border Ward : नवीन नाशिकमधील अंबड-सातपूर लिंक रोडची दुरवस्था, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होते, ही समस्या यंदाच्या निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
आकाश पगार- नवीन नाशिक: सिडको आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या सीमारेषेवरील हा प्रभाग शहराच्या वाढत्या औद्योगिकरणाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. त्यामुळे येथे विकासाचा महापूर असेल, असे वाटते. पण प्रत्यक्षात येथे पाहिजे तसा विकास झालेला नाही. मूलभूत सुविधांचा अभाव या प्रभागात जाणवत आहे. हाच मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत स्थानिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राहणार आहे.

