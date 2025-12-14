Nashik Election : नवीन नाशिकच्या सत्तेची चावी परप्रांतीयांकडे? अंबड-चुंचाळे भागात पाणी, रस्ते आणि गुन्हेगारी ठरणार कळीचे मुद्दे!

आकाश पगार- नवीन नाशिक: सिडको आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या सीमारेषेवरील हा प्रभाग शहराच्या वाढत्या औद्योगिकरणाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. त्यामुळे येथे विकासाचा महापूर असेल, असे वाटते. पण प्रत्यक्षात येथे पाहिजे तसा विकास झालेला नाही. मूलभूत सुविधांचा अभाव या प्रभागात जाणवत आहे. हाच मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत स्थानिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राहणार आहे..प्रभागात विकासाचा समतोल नसल्याने रहिवाशांमध्ये असंतोष वाढत आहे. मुख्यत्वे अंबड, चुंचाळे या सर्वाधिक मतदार असलेल्या भागातील पाणीप्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. तो सुटावा, अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत..सातपूर-अंबड लिंक रोडची झालेली दुरवस्था व या दुरवस्थेमुळे वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम आहे. येथील उद्याने भकास झाली असून, तेथील खेळण्यांची दुरवस्था झाली आहे. सरकारी शाळांमध्ये नैतिकतेचे धडे दिले जात असले तरी शाळेच्या बाहेर वाढलेले गुन्हेगारी जगत नैतिकतेचे धडे पायदळी तुडवत आहेत. सिडकोतील मोठे मैदान असलेल्या राजे छत्रपती संभाजी स्टेडियमची दुरवस्था झाली असून, येथे सुविधांचा अभाव जाणवतो. हा प्रश्नही यंदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे..औद्योगिक वसाहत असल्यामुळे व परिसरातील कारखान्यांना स्वस्तात कामगार हवे असल्याने या प्रभागात परप्रांतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे येथे ‘मेट्रोपॉलिटियन’ राजकारणाला अधिक संधी आहे. यंदाच्या निवडणुकीत आरक्षणात बदल झाल्याने चेहरे बदलणार आहेत. महिला उमेदवारांची संख्या इच्छुकांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसत आहे..प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्यासातपूर-अंबड लिंक रोडची दयनीय अवस्थादत्तनगर, चुंचाळे, कारगिल चौकात अपुरा पाणीपुरवठाअंबड एक्सलो पॉइंटवर अवजड वाहनांची वर्दळराजे छत्रपती संभाजी स्टेडियमची दुरवस्थाचुंचाळे भागात वाढती गुन्हेगारी.यंदाचे इच्छुक उमेदवारराकेश दोंदे, उत्तम दोंदे, ज्योती कवर, चंद्रकांत खाडे, किरण राजवाडे, किरण गामणे, रामदास दातीर, कावेरी घुगे, गोविंद घुगे, तानाजी फडोळ, शोभा फडोळ, अक्षय परदेशी, पूनम परदेशी, प्रशांत खरात, उत्तम काळे, हर्शल चव्हाण, विशाल डोखे, गायत्री डोखे (गांगुर्डे), राहुल भुजबळ, आशा खरात, माया भुजबळ, मंदाबाई काळे, संगीता काळे, सुमित दातीर, प्रियांका दोंदे, शेखर निकुंभ, सोनल निकुंभ, धनंजय दातीर, शरद दातीर, रामदास दातीर, अविनाश शिंदे, युवराज सैंदाणे, धनश्री नेवरे (सैंदाणे), अरुण दातीर, पूजा दातीर, लता पवार, संतोष ठाकूर, मोतीराम पवार, संगीता दातीर, धोंडिराम आव्हाड, संगीता आव्हाड, साहेबराव दातीर, शीतल दातीर. अश्विनी खाडे,बेबीबाई शिंदे, सुनील जगताप, रोहिणी जगताप, मंदा दातीर,अमोल सोनवणे, पुष्पा राठोड , रुपाली काटे, चंद्रकांत पाटोळे,बाळासाहेब सोनवणे , पूजा पाटोळे, किरण खाडम.१९ डिसेंबरला मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, पृथ्वीराज चव्हाणांचं विधान; अमेरिकेतील स्टिंग ऑपरेशनमुळे राजकीय भूकंपाचा दावा.प्रभागातील विकासकामेमोरवाडी येथील जलकुंभ लोकार्पणअंबड गाव परिसरात रस्ते डागडुजीदिवंगत गोपीनाथ मुंडे अभ्यासिकायोगा सभागृहाची निर्मितीवारकरी भवन संत शक्तिधाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.