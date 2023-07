Nashik Water Crisis: जुलैच्या मध्याला 15 जिल्ह्यातील 1300 गावे अन वाड्या तहानलेल्या!

Nashik Water Crisis : राज्यातील १५ जिल्ह्यातील ३३५ गावे आणि ९८५ वाड्या पुरेशा पावसाअभावी जुलैच्या मध्याला तहानलेल्या आहेत. उत्तर महाराष्ट्रासह पश्‍चिम महाराष्ट्रात टंचाईच्या झळा अधिक आहेत.

गेल्यावर्षी याच काळात राज्यातील ७७ गावे आणि १७० वाड्यांसाठी ७१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. तसेच राज्यात आतापर्यंत ७५.७ टक्के पाऊस झाला असला, तरीही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५७ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. (Nashik Water Crisis middle of July 1300 villages and mansions in 15 districts thirsty Scarcity in North and West Maharashtra)

धरणांमध्ये २६.९६ टक्के कमी जलसाठा राज्यात उपलब्ध आहे. राज्यातील मोठ्या, मध्यम, लघू अशा एकूण २ हजार ९९० धरणांमध्ये आज सकाळपर्यंत ३२.२३ टक्के जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. गेल्यावर्षी ५९.१९ टक्के जलसाठा झाला होता.

विभागनिहाय धरणांची संख्या आणि त्यातील जलसाठ्याची टक्केवारी अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे असून (कंसात गेल्यावर्षीच्या जलसाठ्याची टक्केवारी दर्शवते) : नागपूर-३८३-४९.०८ (५६.६६), अमरावती-२५९-४२.८९ (५८.४१), औरंगाबाद-९२०-२४.८२ (५०.९०), नाशिक-५३५-३१.९० (५६.७१), पुणे-७२०-२२.४९ (५२.३५), कोकण-१७३-५६.६५ (८०.१३). तसेच विभागनिहाय आज सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची टक्केवारी आणि गेल्यावर्षीची त्या विभागातील पावसाची टक्केवारी अनुक्रमे याप्रमाणे : कोकण-८८.२-१२०.५, नाशिक-६८.६-१२४.५, पुणे-४१.८-९६.८, औरंगाबाद-६९.१-१६३, अमरावती-७५.६-१२७.१, नागपूर-८७.५-१५४.४.

नाशिक, नगर, सातारामध्ये सर्वाधिक टँकर

राज्यातील सर्वाधिक टँकर सुरु असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नाशिक, नगर, साताराचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ६८ गावे आणि ३७ वाड्यांसाठी ५८ टँकर धावताहेत. मागील आठवड्यात जिल्ह्यातील ६७ गावे आणि ३६ वाड्यांसाठी ५३ टँकर सुरु होते.

सातारा जिल्ह्यातील ५६ गावे व २७३ वाड्यांसाठी ५४, तर नगर जिल्ह्यातील ५८ गावे आणि ३२६ वाड्यांसाठी ५३ टँकर सुरु आहेत.

इतर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे असून (कंसात त्या जिल्ह्यात सुरु असलेल्या टँकरची संख्या दर्शवते) : धुळे-१-० (१), नंदूरबार-१-२ (२), जळगाव-३३-० (३५), पुणे-४४-२२८ (३२), सांगली-७-३१ (७), सोलापूर-८-८८ (९), औरंगाबाद-२४-० (२२), हिंगोली-८-० (९), नांदेड-१-० (२), अमरावती-५-० (५), वाशिम-१-० (१), बुलडाणा-१९-० (१९). सध्या कोकण आणि नागपूर विभागात एकही टँकर सुरु नाही.

विभागनिहाय टँकरची स्थिती

विभागाचे नाव टंचाईग्रस्त टँकरची संख्या

गावे वाड्या

नाशिक १६१ ३६५ १४९

पुणे ११६ ६२० १०२

औरंगाबाद ३३ ० ३३

अमरावती २५ ० २५