वडेल : तालुक्यासह जंगलांनी समृद्ध असलेल्या काटवन परिसरात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. ऑक्टोबर हीट व दुष्काळाची तीव्रता यामुळे विहिरींच्या पाण्याची पातळी कमी होऊ लागली आहे. पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत.

परतीचा पाऊसही न झाल्याने खरीप हंगाम पूर्णतः वाया गेला असतानाच रब्बीच्या चिंतेने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. लाल कांद्याची लगबग सुरू असताना काही शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी त्याकडे पाठ फिरविली. (Nashik Water Crisis Rabi Concern Farmer troubled wells bottomed out due to October heat and severity of drought)

शेतात काम नाही. शेतमजूरही त्रस्त झाले आहेत. सकाळी अकरानंतरच उन्हाचा पारा वाढत असल्याने रस्तावर ये-जा करताना शुकशुकाट पाहावयास मिळत आहे. शहरात काही प्रमाणात रेलचेल व दळणवळण आहे.

ग्रामीण भागात बिकट स्थिती असून, उद्योग, व्यवसायांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. अत्यल्प पावसाने शेती करणे जिकरीचे झाले आहे.

अखेरच्या टप्प्यातील पावसाने चारा व पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटला असला तरी शेतकरी नवरात्रोत्सवात रब्बी हंगामासाठी जोरदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या वर्षी खरीप हंगाम पूर्णत: वाया गेला.

गेल्या आठवड्यापासून उष्णता वाढली असून, वातावरणात दररोज बदल होत आहेत. सायंकाळी पाच‌ ते सहाच्या सुमारासही उन्हाचा चटका जाणवत आहे. तापमानातील चढ-उतारामुळे आरोग्यावर परिणाम जाणवत आहे.

ऑक्टोबर सुरू झाल्यापासून पावसाने दडी मारली आहे. उन्हाचा तडाखा जाणवत असल्याने तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना उन्हाचे चटके सोसावे लागत आहेत. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने हजेरी लावली.

त्यामुळे तात्पुरती तहान भागली गेली. विहिरींच्या पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्येच विहिरींनी तळ गाठायला सुरवात केल्याने बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे.

शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. आता रब्बी हंगामाच्या आशा परतीच्या पावसावर अवलंबून आहेत. यासाठी शेतकरी सप्तशृंगीला साकडे घालत आहेत. नवरात्रोत्सवात तरी जोरदार पावसाने हजेरी लावावी, अशी अपेक्षा आहे.