Nashik : तू दुसऱ्या जातीची, मुलबाळ स्वीकारणार नाही; ८ वेळा गर्भपात अन् वेडी ठरवण्याची धमकी

नाशिक, ता. २० : सुरुवातीपासून विवाहेच्छुक जोडप्याला विरोध करणाऱ्या सासरच्यांनी लग्नानंतर विवाहितेचा छळच नाही तर, तिचा तब्बल सातवेळा गर्भपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शारीरिक-मानसिक त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप करीत विवाहिता दुसऱ्या जातीची असल्याने मूलबाळ न होऊ देण्यासाठी तिचा छळ करणाऱ्या सासू सासऱ्यांनी पतीला तिच्यापासून दुरावले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात पतीसह सासू सासऱ्याविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Nashik news woman alleges abuse after inter caste marriage family refused child.फिर्यादीनुसार, महिला आणि संशयित पती यांचा ११ एप्रिल २०११ रोजी पंचवटी येथील सुमंगल वैदिक विवाह मंडळात वैदिक पद्धतीने आंतरजातीय विवाह झाला होता.दोघांची जात वेगळी असल्याने मुलाच्या आई-वडिलांचा या विवाहाला विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मर्जीने महापालिकेत या विवाहाची नोंदणी केली व त्यानंतर ते पुण्यातील वडगाव शेरी भागातील सिल्व्हर नेस्ट सोसायटीत राहण्यासाठी गेले. लग्नानंतर काही दिवसांनी विवाहिता गरोदर राहिली. ती नाशिकमधील क्रांतीनगर येथे माहेरी आली असता सासू, सासऱ्याने 'तुझ्यापासून आम्हाला बाळ नको आहे', असे म्हणून छळ सुरू केला. .पती आणि सासरच्यांनी संगनमताने विवाहितेचा तब्बल ७ वेळा गर्भपात घडवून आणल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ३ डिसेंबर २०१५ रोजी कुटुंबात समेट घडवून आणत तपोवन येथे पुन्हा एकदा त्यांचा विवाह सोहळा पार पडला. मात्र, पुण्यात परतल्यानंतर सासूने पुन्हा फोन करून 'तू आमच्या जातीची नाहीस, तू मुलांना जन्म दिलास तरी ते आमचे सभासद राहणार नाहीत असे म्हणत मानसिक छळ सुरूच ठेवला..दरम्यान, विवाहितेला एक मुलगा आणि २०१९ मध्ये एक मुलगी झाली. अपत्यांच्या जन्मानंतर सासरच्यांनी पतीचे कान भरून वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यांना मखमलाबाद रोड परिसरात राहण्यास बोलावण्यात आले. तिथेही सासूने पुन्हा एकदा गर्भपात करण्यास भाग पाडले. पतीकडून वारंवार मारहाण आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली जात होती. त्रास असह्य झाल्याने विवाहिता मुलांना घेऊन पुन्हा पुण्यात निघून गेली. काही महिन्यांनी पतीही पुण्यात आला. मखमलाबाद येथे घर घ्यायचे आहे असे सांगून पतीने विवाहितेचे सोन्या-चांदीचे दागिने मोडून आणि एलआयसीवर कर्ज काढून घर घेतले..वेडी ठरविण्याची धमकीडिसेंबर २०२३ मध्ये सासू-सासरे पुण्यात आले आणि त्यांनी पुन्हा कुरापत काढली. याच दरम्यान, पतीचे २०२४ मध्ये एका महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचे विवाहितेच्या निदर्शनास आले. पतीने त्या महिलेला 'माझी पत्नी चारित्र्यहीन आहे म्हणून मी तिला सोडले" असे खोटे सांगून तिच्याशी अनैतिक संबंध ठेवले. यानंतर सासू-सासरे पतीला घेऊन शिरपूर (धुळे) येथे निघून गेले आणि त्यांनी विवाहितेच्या दैनंदिन गरजा भागवणेही बंद केले. जुलै २०२५ मध्ये नोकरी गेल्याने विवाहिता पुण्यातून पुन्हा मखमलाबाद येथील घरात राहण्यास आली. तिथे आल्यावर सासू सासऱ्यांनी पतीला तिच्यासोबत राहण्यास विरोध केला व वेडी ठरवून वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करू', अशी धमकी दिली व घरातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न केला. गुन्ह्याचा तपास हवालदार एस. एल. फुगे करीत आहेत.