नाशिक

हृदयद्रावक घटना! चिमुकलीचा जीव वाचवताना मूकबधिर महिलेचा शॉक लागून मृत्यू; नाशिक जिल्हा हळहळला, माणुसकीचा धर्म निभावला, पण..

Heroic Act of a Mute Woman in Nashik : मदतीसाठी आवाज देऊ शकत नसतानाही, समोर उभे राहिलेले दृश्य पाहून त्यांनी जीवाची पर्वा न करता त्या बालिकेला वाचवले.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सटाणा (जि. नाशिक) : बागलाण तालुक्यातील ठेंगोडा येथे घडलेल्या एका हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसर शोकाकुल (Nashik Woman Dies) झाला आहे. घराशेजारी खेळत असताना दहा वर्षांच्या बालिकेला अचानक विद्युत तारांचा स्पर्श झाला आणि ती विजेच्या तीव्र प्रवाहात सापडली. निरागस जीव संकटात सापडलेला पाहून गावातीलच मूकबधिर महिला सविता केदा पवार (उर्फ सोनाली, वय ३२, रा. नवेगाव, ता. बागलाण) धावून गेल्या.

