Nashik Zilla Parishad : गट-गणांचा पोळा फुटला; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अंतिम प्रारूपामुळे अनेकांची समीकरणे बिघडली

नाशिक: सलग सुट्यांमुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांच्या अंतिम प्रारूपाच्या प्रसिद्धीला अखेर मुहूर्त लागला आहे. पोळ्याच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २२) पंधराही तालुक्यांत अंतिम प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. अंतिम प्रारूपनुसार जिल्ह्यात ७४ गट आणि १४८ गण असणार आहेत. प्रारूप प्रसिद्धीमुळे इच्छुकांनी निवडणूक प्रचाराचा पोळा फोडला..नव्याने तयार झालेल्या गट-गणावर हरकती व सूचनांनंतर सोमवारी (ता. २२) अंतिम प्रारूप प्रसिद्ध करायचे होते. परंतु, सलग सुट्यांमुळे ते शुक्रवारी (ता. २२) प्रसिद्ध झाले. जिल्हा प्रशासनाने अंतिम प्रारूप विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्धीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र पोळ्याच्या एकदिवस अगोदर म्हणजे गुरुवारी (ता. २१) विभागीय आयुक्तालयाने अचानक सुटी घोषित केली..मात्र, आयोगाच्या आदेशानुसार प्रसिद्धीची प्रक्रिया शुक्रवारी (ता. २२) पूर्ण करण्यात आली. पंधराही तालुक्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे गट-गणाचे अंतिम प्रारूप प्रसिद्धीस पाठविले. स्थानिक पातळीवर आता सदर अधिकाऱ्यांनी अंतिम प्रारूपला प्रसिद्धी द्यायची आहे. अंतिम प्रारूप प्रसिद्धीमुळे निवडणुकीतील महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडला. त्यामुळे इच्छुकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..आता तयारीवरच लक्षइच्छुकांनी तीन वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी केली होती. दिवाळीनंतर आता निवडणुकांचे फटाके वाजतील, असे स्पष्ट संकेत आयोगाने दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा बार उडणार आहे. पण गट-गणांच्या अंतिम प्रसिद्धीबाबत इच्छुकांमध्ये धाकधूक होती. अखेर हे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्यामुळे इच्छुक व त्यांच्या समर्थकांनी निवडणुकांच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित केले आहे..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध, 'या' मतदार संघात झाले बदल.तालुकानिहाय गटबागलाण- ७ मालेगाव- ८ देवळा- ३ कळवण- ४सुरगाणा- ४ पेठ- २दिंडोरी- ६ चांदवड- ५नांदगाव- ४ येवला- ५निफाड- ८ नाशिक- ४त्र्यंबकेश्वर- ३ इगतपुरी- ५ सिन्नर- ६ एकूण- ७४.