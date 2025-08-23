नाशिक

Nashik Zilla Parishad : गट-गणांचा पोळा फुटला; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अंतिम प्रारूपामुळे अनेकांची समीकरणे बिघडली

Nashik Panchayat Elections: Final Group and Gan List Released : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गट आणि गणांच्या अंतिम प्रारूपाची यादी सर्व १५ तालुक्यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यामुळे आगामी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सलग सुट्यांमुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांच्या अंतिम प्रारूपाच्या प्रसिद्धीला अखेर मुहूर्त लागला आहे. पोळ्याच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. २२) पंधराही तालुक्यांत अंतिम प्रारूप यादी प्रसिद्ध केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. अंतिम प्रारूपनुसार जिल्ह्यात ७४ गट आणि १४८ गण असणार आहेत. प्रारूप प्रसिद्धीमुळे इच्छुकांनी निवडणूक प्रचाराचा पोळा फोडला.

