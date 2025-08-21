Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत कर्मचारी बदल्यांवरील सुनावणी पार पडली

नाशिक: जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचारी बदली प्रक्रियेविषयी प्राप्त तक्रारींबाबत बुधवारी (ता. २०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्याकडे सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आता काय अहवाल दिला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. .महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी झालेल्या अन्यायकारक बदल्यांबाबत म्हणणे मांडले. तर, संबंधित विभागप्रमुख यांनी ग्रामपंचायत विभागाची बाजू मांडली. मेमध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत बदलीप्रक्रिया राबविण्यात आली. ग्रामपंचायत विभागातील बदल्यांबाबत अनेक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. या विरोधात कामगार न्यायालयात याचिका दाखल झाली. .तसेच ग्रामविकास विभागाकडे देखील तक्रारी झाल्याने सदर बदल्या वादात सापडल्या होत्या. या वादग्रस्त तक्रारींविरोधात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे लेखी तक्रारी केली होती. या तक्रारींची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत बदल्यांच्या चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे मागविला. .विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र पाठवत बदल्यांचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी चौकशीपेक्षा थेट सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बुधवारी डॉ. गुंडे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली..Chhagan Bhujbal : मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर भुजबळांचा कुंभमेळ्यावर पहिला आढावा.शासन आदेशांचे दाखलेअध्यक्ष चिलबुले यांनी ग्रामसेवकांच्या झालेल्या बदल्यांबाबत शासन आदेश सांगितला. यात प्रामुख्याने आदिवासी भागातील जागा रिक्त ठेवणे, ३० टक्क्यांहून अधिक बदल्या झालेल्या आहेत, बदल्यानंतर उशिराने आदेश दिले आदी मुद्दे मांडले. त्यानंतर, विभागाच्या वतीने विभागप्रमुखांनी घेतलेल्या आक्षेपावर म्हणणे मांडले. त्यासाठी असलेल्या शासन आदेशही त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्याचे कळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.