Nashik Zilla Parishad : राज्यातील सर्वात मोठी आणि सुंदर इमारत! नाशिक जिल्हा परिषदेचे 'मिनी मंत्रालय' मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्‌घाटित

CM Fadnavis Inaugurates Nashik Zilla Parishad’s Grand New Building : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या भव्य प्रशासकीय इमारतीचे उद्‌घाटन झाले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सीईओ ओमकार पवार यांना खुर्चीत बसवून प्रशासनाला सन्मान दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक जिल्हा परिषदेची इमारत राज्यातील सर्वांत मोठी व सुंदर इमारत बनली आहे. मंत्रालयाचा कारभार येथून चालविता येईल, इतक्या भव्य स्वरूपाच्या या इमारतीतून सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी चांगला व गतिमान कारभार होईल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

