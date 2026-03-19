ACB Arrest Nashik : ZP च्या महिला अभियंत्याला 50 हजारांची लाच घेताना अटक; आमदारांच्या तक्रारीनंतरही सुधारल्या नाहीत, कोण आहेत वैशाली ठाकरे?

नाशिक: जिल्हा परिषदेतील जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्यासह एका कर्मचाऱ्याला ५० हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने (Jal Yukta Shivar scheme corruption Nashik) बुधवारी (ता. १८) अटक केली. .जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमधील अनियमिततेमुळे वादात सापडलेल्या कार्यकारी अभियंता ठाकरे यांच्याविषयी जिल्हा परिषदेत नाराजी पसरली होती. आमदार हिरामण खोसकर यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, तरी ठाकरे यांच्या कामात फारसा बदल झाला नाही..ठेकेदारांच्या तक्रारी कमी होत नसल्याने फाईली अडविणे, कार्यारंभ आदेश न देणे, आर्थिक मागणी करण्याच्या संदर्भातील तक्रारी सुरूच होत्या. प्रशासनाने त्यांना सुधारणा करण्याबाबत सुनावले होते. अखेर बुधवारी (ता. १८) त्यांच्यासह कर्मचारी अरूण धारणकर यांना लाच घेताना अटक झाली. या अटकेनंतर जिल्हा परिषदेतील कामकाजाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत..ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक भरत तांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक स्वप्नील राजपूत, पोलिस निरीक्षक प्रतिभा अबुज, हवालदार हांडगे, गवळी, किरण धुळे, सुरेश चव्हाण यांच्या पथकाने केली. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत भद्रकाली पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.