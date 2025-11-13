नाशिक

National Pension Scheme : निवृत्ती केवळ वय नाही, ध्येय आहे! 'एनपीएस'च्या प्रभावी नियोजनासाठी नाशिकमध्ये मार्गदर्शन सत्र

NPS awareness event organized in Nashik for citizens : नागरिकांना निवृत्ती नियोजनाचे (रिटायरमेंट प्‍लॅन) महत्त्व समजविण्यासाठी ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’विषयी (एनपीएस) मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केले आहे.
National Pension Scheme

National Pension Scheme

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सरकारी कामातून असो की घरगृहस्थीतून; निवृत्ती ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात येते. या काळात नोकरी किंवा नियमित उत्पन्न नसल्याने आर्थिक सुरक्षिततेची गरज सर्वाधिक भासते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन आणि बचत ही काळाची गरज आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Funding
HDFC bank
National Pension Scheme
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com