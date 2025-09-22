नाशिक

Nashik Navratri 2025 : नवरात्रोत्सवाचा उत्साह शिगेला: घटस्थापनेसाठी नाशिकच्या बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग

Nashik Prepares for 10-Day Navratri Festival : नवरात्रोत्सवास सोमवार पासून प्रारंभ होत आहे. यानिमित्ताने बाजारपेठेत खरेदीची लगबग पाहायला मिळाली. यंदा दहा दिवसांच्या उत्सवासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरे सजविली असून, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Navratri Festival

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रोत्सवास सोमवार (ता. २२)पासून प्रारंभ होत आहे. यानिमित्ताने बाजारपेठेत खरेदीची लगबग पाहायला मिळाली. यंदा दहा दिवसांच्या उत्सवासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरे सजविली असून, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
temple
Navratri

