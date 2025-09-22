Nashik Navratri 2025 : नवरात्रोत्सवाचा उत्साह शिगेला: घटस्थापनेसाठी नाशिकच्या बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग

नाशिक: आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रोत्सवास सोमवार (ता. २२)पासून प्रारंभ होत आहे. यानिमित्ताने बाजारपेठेत खरेदीची लगबग पाहायला मिळाली. यंदा दहा दिवसांच्या उत्सवासाठी शहर-परिसरातील देवी मंदिरे सजविली असून, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. .आदिशक्ती आदिमायेच्या उत्सवासासाठी अवघी नाशिकनगरी सज्ज झाली आहे. यंदा तृतीया तिथीचा क्षय होत असल्याने दहा दिवस नवरात्रोत्सव असणार आहे. घटस्थापनेच्या पूर्वसंध्येला रविवारी (ता. २१) नाशिकमध्ये भाविकांनी खरेदीचा आनंद घेतला. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या रविवार कारंजा, सराफ बाजार आणि मेन रोड परिसरात पूजेचे साहित्याच्या खरेदीसाठी गर्दी झाली. .विशेषत: देवीची मुखवटा, घटस्थापनेसाठी माती व परडी घेण्यासाठी महिला वर्गाची लगबग सुरू होती. नवरात्रीसाठी शहरातील देवी मंदिरेही सज्ज झाली आहेत. नाशिकचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कालिका माता मंदिरात सकाळी सात वाजता विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच सकाळी ११ वाजता श्री कालिका देवी संस्थान आणि मविप्रच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे..Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी .या वेळी खासदार राजाभाऊ वाजे यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. या व्यतिरिक्त पंचवटीमधील सांडव्यावरील देवी, जुन्या नाशिकमधील श्री भद्रकाली, भगूरची रेणुका माता, घनकर गल्लीतील श्री तुळजा भवानी माता, लव्हाटेनगर येथील श्री महालक्ष्मी, नाशिक रोड येथील दुर्गादेवी यासह शहर व परिसरातील देवी मंदिरांमध्ये नवरात्रीची तयारी पूर्ण झाली आहे. यानिमित्ताने मंदिर परिसरात आकर्षक सजावटीसह विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.