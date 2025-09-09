नाशिक

Navratri Festival : नवरात्रोत्सवासाठी मातीचे घट तयार, पण कुंभार बांधव संकटात; वाखारीत साहित्याचा तुटवडा

Shortage of Black Soil and River Silt : नवरात्रोत्सवासाठी फिरत्या चाकावर तयार होत असलेले मातीचे घट आणि साहित्याच्या टंचाईने कुंभार बांधव त्रस्त
योगेश सोनवणे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव (वाखारी): गणेशोत्सव पाठोपाठ नवरात्रोत्सवाचे वेध लागतात. या उत्सवासाठी लागणारे मातीचे घट सध्या फिरत्या चाकावर आकार घेताना दिसत आहेत. या कामासाठी सध्या कुंभार बांधवांची लगबग पहायला मिळत आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारी काळी माती आणि गाळ यांचा तुटवडा भासत आहे. घट बनवून ते भाजण्यासाठी लागणारे सरपणही शोधावे लागत आहे.

