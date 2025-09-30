नाशिक

Nashik News : उत्सव नवरात्रीचा तयारी महापालिकेची!; साडेतीन वर्षांची कसर भरण्यासाठी इच्छुकांकडून ‘इव्हेंट्स’ची धूम!

Election Aspirants Turn Navratri into Political Outreach : नाशिकमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने इच्छुकांनी नवरात्रोत्सवातील दांडिया कार्यक्रमांचा राजकीय प्रचारासाठी वापर सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांमध्ये पैठणी वाटप, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि लकी ड्रॉ यांसारख्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित केले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर गणेशोत्सवापाठोपाठ आता नवत्रोत्सवातही निवडणुकीसाठी इच्छुकांची धूम दिसून येत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याबरोबरच स्वतःला मतदारांसमोर सादर करताना निवडणुकीने इच्छुकांना दांडियात ‘ताल’ धरण्यास भाग पाडले आहे.

