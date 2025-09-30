Nashik News : उत्सव नवरात्रीचा तयारी महापालिकेची!; साडेतीन वर्षांची कसर भरण्यासाठी इच्छुकांकडून ‘इव्हेंट्स’ची धूम!

नाशिक: साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर गणेशोत्सवापाठोपाठ आता नवत्रोत्सवातही निवडणुकीसाठी इच्छुकांची धूम दिसून येत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याबरोबरच स्वतःला मतदारांसमोर सादर करताना निवडणुकीने इच्छुकांना दांडियात ‘ताल’ धरण्यास भाग पाडले आहे. .बक्षिसांची लयलूट करताना ज्या पक्षाकडून उभे राहायचे आहे; त्या पक्षांचे झेंडेदेखील मिरविले जात असून एकेकाळी शिवसेनेचा दबदबा असलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमांवर भाजपची अधिक छाप दिसून येत आहे. २०२२ मध्ये मुदत संपल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुकांच्या निकालाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर इच्छुकांनी म्यान केलेल्या प्रचाराच्या तलवारी नवरात्रोत्सवात उपसल्या. .पावणेतीन वर्षात महापुरुषांच्या जयंती, दिवाळी, गणेशोत्सवासह नवरात्रोत्सव साजरा करताना इच्छुकांची दमछाक झाली. परंतु आता निवडणूक होणारच असल्याने ‘साम-दाम-दंड’ या तत्त्वाचा वापर करतं निवडणुकीची तारीख घोषित झाल्याप्रमाणे प्रचाराचा दणका उडवून दिला आहे..द्वारकेला आरोग्य तपासणीपंचवटी पाठोपाठ द्वारका भागात दांडीया रास मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. भाजपच्या माजी नगरसेवक अर्चना थोरात यांच्यामार्फत काठे गल्ली परिसरात दांडिया आहे. श्री समर्थ मित्रमंडळ तसेच आदिशक्ती मित्रमंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी पारंपारिक वेशभूषेसह विविध स्पर्धां सुरु आहेत. रक्त तपासणी आणि महिलांसाठी विशेष डोळ्यांचे तपासणी शिबिरे होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचा दैनंदिन सत्काराचे कार्यक्रम होतात. दांडिया उत्सवाच्या माध्यमातून त्यांनी मतदारांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. मतदारांकडूनही त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला जात आहे..सप्तशृंगगडावर मोफत सेवासातपूर भागात यंदाच्या नवरात्रोत्सवावर राजकारणाची छाप आहे. भाजपतर्फे सौभाग्य लॉन्समध्ये खास दांडियाचे आयोजन केले आहे. येथे महिलांना पैठणी दिल्या जातात. भाजप प्रणीत रायगड प्रतिष्ठानतर्फे सप्तशृंगी गडाचे मोफत दर्शन घडवून आणले जात आहे. श्रमिकनगरमधील श्री सप्तशृंगी मंडळातर्फे घंटानादाचे आयोजन आहे. महाबली शिवशाही प्रतिष्ठानतर्फे यांच्या दांडिया महोत्सवात दररोज पैठणींचे वाटप होते. लहान मुलांना शालेय साहित्याचे बक्षीसे आहेत. राम, गायत्री, कला क्रीडा संस्कृत मंडळाच्यावतीने दररोज ११ पैठणी व लकी ड्रॉद्वारे टीव्ही फ्रिज व इतर बक्षीसे आहेत..सिडकोत आरोग्य तपासणीजुने सिडकोतील लेखानगर येथे सप्तशृंगी मित्रमंडळाने भाविकांना दूध आणि फराळ वाटप करून आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले आहे. गोविंदनगर येथील गरबा रास दांडिया मित्रमंडळातर्फे वेशभूषा स्पर्धा होते. हेडगेवारनगर येथील कलावैभव मित्रमंडळाने विजेत्यांना पैठणी चांदीचे नाणे, आकर्षक बक्षीसे वाटप केले जाते. .अभियंतानगर येथील भाजप प्रणीत नई उमंग फाउंडेशनने आरोग्य शिबिर उपक्रम राबविला आहे. पवननगर येथे भाजपचे माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांच्या महाकाली सोशल ग्रुपकडून घरोघरी कुपन वाटून लकी ड्रॉ काढले जात आहे. येथे इलेक्ट्रिक वाहनांचे वाटप केले जात आहे. लोकनेता प्रतिष्ठानकडून आरोग्य तपासणी होते..इंदिरानगरला धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेलप्रभाग ३१ मध्ये वासननगर येथे सह्याद्री युवक मंडळ व पाथर्डी पंचक्रोशी मंडळ, शिवसेना (उबाठा) चे कुंदकेश्वर मंडळ, दामोदरनगर येथील भाजपचे शिवछत्रपती कला, क्रीडा मंडळ, तर प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये भाजपतर्फे माहूर गडाचा देखावा आहे. राणेनगर येथे स्वराज्य कला, क्रीडा प्रतिष्ठान, वडाळा पाथर्डी रोडवर श्री प्रतिष्ठान, अजय मित्रमंडळ, प्रभाग २३ मध्ये शिवसेनेचे (उबाठा) सुचितानगर मित्रमंडळाकडून महिलांना मोफत व्यावसायिक स्टॉल्स, आरोग्य शिबिरे, भजनसंध्या, पथनाट्य, भक्तिगीत मैफल, होम हवन आदी कार्यक्रम आहे..नाशिक रोडला होम मिनिस्टरनाशिक रोड, जेल रोड, विहीतगाव, देवळाली गाव या ठिकाणी ‘होम मिनिस्टर’च्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित केले जात आहे. भाजपच्या साई एकता युथ फाउंडेशन, राष्ट्रवादीचे जेल रोड प्रतिष्ठान, जय बजरंग मित्रमंडळ, शिवसेना (उबाठा) श्री सप्तश्रृंगी कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मित्रमंडळ, कै. धनंजय सोशल ग्रुप, धोंगडेनगर मित्र मंडळ, श्री म्हसोबा महाराज मित्रमंडळ, एलपीजी ग्रुप, राशप तसेच मातोश्री मित्रमंडळ, श्री दुर्गामाता मंदिर ट्रस्टतर्फे महिला व लहान मुलांसाठी विविध स्पर्धा, आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे..पंचवटीत ११६ मंडळेपंचवटी विभागात एकूण ११६ मंडळे आहेत. पंचवटी पोलिस ठाणे हद्दीतील ४७ मंडळांपैकी ३० मंडळांचा राजकारणाशी संबंध नाही. चार मंडळे शिवसेना (शिंदे) ३, भाजप ९, राष्ट्रवादी १, असे एकूण १३ मंडळे राजकीय पक्षांशी संबंधित आहे. आडगाव पोलिस ठाणे हद्दीत ३८ मंडळाची नोंद झाली आहे. यात पाच मंडळ भाजप, एक राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) निगडित आहे. म्हसरूळ पोलिस ठाणे हद्दीत ३२ मंडळ असून, भाजप २, तर शिवसेना उबाठा १ असे राजकीय पक्षाकडून दांडिया आयोजित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.