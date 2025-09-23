Nashik News : नवरात्रीत फुलांना महागाईचा 'हार'; मोगऱ्याने गाठला एक हजाराचा दर

जुने नाशिक: नवरात्रोत्सवात फुलांना मागणी वाढली असून, आवक कमी झाल्याने दरांमध्ये वाढ झाली आहे. मोगऱ्याच्या फुलांनी तर एक हजाराचा दर पार केली आहे. पावसामुळे फुलांची उत्पादन कमी झाले आहे. विक्रेत्यांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मोगरा दर १,३०० ते १,६०० रुपयांच्या घरात पोचला आहे..सोमवारी (ता. २२) नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला आहे. यामुळे दैनंदिन पूजेसाठी फुलांची आवश्यकता भासते. त्यानिमित्ताने विविध प्रकारच्या फुलांची मागणी वाढली आहे. परंतु मे महिन्यात झालेला अवकाळी पाऊस आणि त्यानंतर संततधारेमुळे फुलाचे उत्पादन हवे त्या प्रमाणात झालेले नाही. उत्पादन झालेल्या फुलांपैकीही बराचसा फुलांचा माल अतिरिक्त पावसाने सडला आहे. तर काही काळवंडला आहे. .चांगल्या मालाची अतिशय कमी आवक असल्याने दरांमध्ये ४० ते ५० टक्के वाढ झाली आहे. बहुतांशी भाविक देवीला मोगऱ्याच्या फुलाची वेणी अर्पण करून पूजा करत असतात. त्यानिमित्ताने मोगऱ्याच्या फुलांनी, तर महागाईचे सर्व रेकॉर्ड तोडून टाकले आहे. फुलांच्या प्रतवारीनुसार दरांमध्ये चढ-उतार होत आहे..Nashik Navratri Festival : घटस्थापनेने नवचैतन्य! नाशिकमध्ये आदिशक्तीच्या उत्सवाला भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ.सोमवारी बाराशे ते सोळाशे रुपये किलो मोगरा फुलांची विक्री झाली. त्याचप्रमाणे पॉलिहाऊसच्या गुलाबाच्या फुलांमध्येही वाढ होवून २०० ते २४० रुपये डझन फुलांची विक्री होत आहे. झेंडू, अष्टर, शेवंती, निशिगंधा या फुलांनाही मागणी अधिक असल्याने त्यांचेही दर आकाशाला भिडले आहे. दरांमुळे नागरिकांच्या खिशाला झळ बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.