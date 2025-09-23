नाशिक

Nashik News : नवरात्रीत फुलांना महागाईचा 'हार'; मोगऱ्याने गाठला एक हजाराचा दर

Navratri Festival Sparks High Demand for Flowers in Nashik : आवक कमी झाल्याने दरांमध्ये वाढ झाली आहे. मोगऱ्याच्या फुलांनी तर एक हजाराचा दर पार केली आहे. पावसामुळे फुलांची उत्पादन कमी झाले आहे. विक्रेत्यांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मोगरा दर १,३०० ते १,६०० रुपयांच्या घरात पोचला आहे.
Flowers

Flowers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: नवरात्रोत्सवात फुलांना मागणी वाढली असून, आवक कमी झाल्याने दरांमध्ये वाढ झाली आहे. मोगऱ्याच्या फुलांनी तर एक हजाराचा दर पार केली आहे. पावसामुळे फुलांची उत्पादन कमी झाले आहे. विक्रेत्यांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मोगरा दर १,३०० ते १,६०० रुपयांच्या घरात पोचला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Navratri Festival
maharashtra
festival
Farmer
Price
flower
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com